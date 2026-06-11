أعلنت هيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار (STDF)، تحت رعاية وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، بالتعاون مع الجمعية اليابانية لتعزيز العلوم (JSPS)، فتح باب التقدم لبرامج التعاون العلمي بين مصر واليابان، وذلك في إطار دعم وتعزيز التعاون البحثي الدولي وتبادل الخبرات بين الباحثين من الجانبين.

ويأتي هذا الإعلان في إطار توجه الدولة نحو تعزيز الشراكات العلمية الدولية، ودعم البحث العلمي التطبيقي، وتوسيع مجالات التعاون مع المؤسسات البحثية العالمية المرموقة، بما يسهم في رفع كفاءة المنظومة البحثية وتعزيز الابتكار.

وتشمل البرامج المطروحة برنامج مشروعات التعاون العلمي المشترك (تبادل الزيارات)، والذي يهدف إلى دعم تنفيذ مشروعات بحثية مشتركة بين العلماء والباحثين في مصر واليابان من خلال إتاحة تبادل الزيارات العلمية، بما يعزز التعاون البحثي وتبادل الخبرات، وتصل مدة المشروع إلى عامين بتمويل يصل إلى 1.5 مليون مصري للجانب المصري بواقع 750,000 جنيه سنويًا.

كما تشمل البرامج برنامج ورش العمل والندوات العلمية، والذي يهدف إلى دعم عقد ورش عمل علمية مشتركة أو المشاركة في ورش عمل علمية بين الجانبين، بما يسهم في تنمية القدرات البحثية وتعزيز التعاون الأكاديمي، بتمويل يصل إلى 450,000 جنيه مصري للجانب المصري لمدة أسبوع بحد أقصى.

وأوضح الدكتور ولاء شتا، الرئيس التنفيذي لهيئة تمويل العلوم والتكنولوجيا والابتكار، أن هذه البرامج تأتي في إطار حرص الهيئة على تعزيز التعاون العلمي الدولي وبناء شراكات بحثية فعالة مع مؤسسات علمية رائدة عالميًا، مشيرًا إلى أن التعاون المصري الياباني يمثل نموذجًا متميزًا للتكامل في مجالات البحث والتطوير والابتكار.

وأضاف أن هذه المبادرات تسهم في إتاحة فرص أوسع للباحثين المصريين للمشاركة في مشروعات بحثية مشتركة ذات أثر علمي وتطبيقي، بما يعزز مكانة مصر على خريطة البحث العلمي الدولية.

وأشارت الهيئة إلى أن آخر موعد لتلقي طلبات التقدم هو 3 سبتمبر 2026، في تمام الساعة الثانية ظهرًا بتوقيت القاهرة، وللاطلاع على كافة الشروط والتفاصيل والتسجيل، يرجى زيارة الرابط التالي، اضغط هنا.





اقرأ أيضًا:

جامعة عين شمس تحذر من صفحات مزيفة وتؤكد: سنلاحق المنتحلين قانونيًا





التوسع في الجامعات التكنولوجية.. أبرز تصريحات وزير التعليم العالي أمام "تعليم النواب





بحضور ياسر جلال.. 15 صورة من عرض مسرحية "الدحديرة" لطلاب حقوق العاصمة



