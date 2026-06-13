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يوتيوب يحظر قناة وكالة فارس الإيرانية

كتب : وكالات

02:00 م 13/06/2026

موقع يوتيوب

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أعلنت شركة جوجل أنها بعد مراجعة تقارير تتعلق بنشاط عشرات قنوات يوتيوب المرتبطة بأشخاص وكيانات إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، اتخذت إجراءات ضد بعض هذه الحسابات.

وجاء هذا القرار عقب نشر تحقيق من قبل جهة غير حكومية أمريكية، زعم أن يوتيوب كان يعرض إعلانات على قنوات تابعة لأفراد ومنظمات إيرانية خاضعة للعقوبات، ما قد يعني أنه يقدم لهم خدمات بشكل غير مباشر.

وبحسب ما نقلته وسائل إعلام إيرانية، قالت جوجل إنها قامت بمراجعة تلك التقارير واتخذت إجراءات بحق عدد من القنوات المرتبطة بكيانات وأشخاص مدرجين على قوائم العقوبات الأمريكية.

وذكر التقرير أن أكثر من 75 قناة على يوتيوب يُعتقد أنها مرتبطة بأشخاص ومؤسسات إعلامية ورسمية إيرانية خاضعة للعقوبات الأمريكية، من بينها أسماء مثل بابك زنجاني، علي أكبر ولايتي، جامعة المصطفى، ووكالة أنباء فارس، إلى جانب مؤسسات أخرى.
كما تم إيقاف قنوات يوتيوب تابعة لعدد من منصات تداول العملات الرقمية الإيرانية مثل نوبیتكس، والکس، رمزینکس، وبیت‌پین. وكانت هذه القنوات تمتلك مجتمعة أكثر من 15 ألف متابع، ويبدو أن إزالتها مرتبطة بتشديد جديد في تطبيق العقوبات الأمريكية من قبل الشركات التكنولوجية الأمريكية.

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يوتيوب قناة وكالة فارس إيران وأمريكا حرب إيران

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