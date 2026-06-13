أصيب 6 طالبات بكلية علوم الرياضة بجامعة مدينة السادات في حادث مروري أثناء عودتهن إلى القاهرة عقب الانتهاء من أداء آخر أيام الامتحانات النظرية، فيما أعلنت الجامعة رفع درجة الاستعداد لمتابعة الحالات وتقديم الرعاية الطبية اللازمة.

توجيهات عاجلة من رئيس جامعة السادات

أعرب الدكتور ناصر عبد الباري رئيس جامعة مدينة السادات عن بالغ أسفه للحادث الذي تعرضت له الطالبات، مؤكدًا أن الجامعة تابعت الموقف منذ اللحظات الأولى ووضعت سلامة الطالبات على رأس أولوياتها.

وأوضح رئيس الجامعة أنه وجّه فور تلقيه المعلومات الخاصة بالحادث برفع درجة الاستعداد وتوفير جميع أوجه الدعم والرعاية الطبية للمصابات، مع المتابعة المستمرة لحالتهن الصحية بالتنسيق مع الجهات المختصة.

كلفت إدارة الجامعة عددًا من القيادات بمتابعة الحالة الصحية للمصابات بشكل مباشر، من بينهم الدكتور خميس محمد خميس المشرف على قطاع شئون التعليم والطلاب، والدكتور أحمد الشافعي القائم بعمل عميد كلية علوم الرياضة، والدكتورة تقوى جبر عميد كلية الطب والمشرف العام على الإدارة الطبية، والدكتور محمود عيد مدير الإدارة الطبية بالجامعة.

وتتابع القيادات الجامعية تطورات الحالة الصحية للطالبات والاحتياجات الطبية والإدارية اللازمة لحين تماثلهن للشفاء.

أكد رئيس الجامعة أن إدارة الجامعة سخرت جميع إمكاناتها لمساندة الطالبات وأسرهن خلال هذه الظروف، انطلاقًا من مسؤوليتها تجاه طلابها وحرصها على توفير بيئة جامعية آمنة وداعمة.

وأشار إلى أن الجامعة مستمرة في تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية حتى استقرار الحالات بصورة كاملة.

تفاصيل الحالة الصحية للطالبات المصابات

أظهرت المتابعة الطبية الأولية استقرار الحالة الصحية للطالبات المصابات، حيث يتلقين الرعاية الطبية اللازمة تحت إشراف الفرق الطبية المختصة.

وأكدت التقارير الطبية أن جميع الحالات تخضع للملاحظة الطبية والمتابعة المستمرة للاطمئنان على تطورات حالتهن الصحية، وسط توفير كامل أوجه الرعاية الطبية اللازمة.