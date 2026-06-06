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25 صورة.. محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية

كتب : محمد نصار

11:43 ص 06/06/2026
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  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (20)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (22)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (21)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (19)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (18)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (14)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (15)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (12)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (17)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (16)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (9)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (10)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (11)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (7)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (13)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (4)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (6)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (5)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (8)
  • عرض 25 صورة
    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (2)
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    محافظ القاهرة يتفقد امتحانات الشهادة الإعدادية (3)
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    امتحانات الشهادة الإعدادية
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    إجراءات دخول طلاب الشهادة الإعدادية لأداء الامتحانات (13)

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تصوير- أحمد مسعد:

أجرى الدكتور إبراهيم صابر، محافظ القاهرة، جولة ميدانية تفقد خلالها انتظام لجان امتحانات الشهادة الإعدادية للفصل الدراسي الثاني، التي بدأت اليوم السبت.

وزار محافظ القاهرة مدرسة الطبري الإعدادية بنين، بمصر الجديدة، للاطمئنان على سير الامتحانات، حيث رافقه المهندسة منى البطراوي، نائب المحافظ للمنطقة الشرقية، والدكتورة همت أبو كيلة مديرة التربية والتعليم، وعدد من قيادات المحافظة.

امتحانات الشهادة الإعدادية بالقاهرة

يؤدي 214367 طالبًا وطالبة امتحانات الشهادة الاعدادية بالقاهرة، (العام والمهنية والرياضية والمكفوفين وضعاف السمع والدولية) في 746 لجنة، من بينهم 213136 طالبًا وطالبة بالاعدادية العامة، و1029 طالبًا وطالبة بالإعدادية المهنية، و100 طالب وطالبة بالإعدادية الرياضية، و60 طالبًا وطالبة ضعاف السمع، و42 طالبًا وطالبة من المكفوفين.

وأشار محافظ القاهرة، خلال الجولة، إلى أن الامتحانات بدأت بجميع لجان القاهرة، دون أي معوقات أو شكاوى، حيث يؤدي الطلاب اليوم امتحان مادة اللغة العربية.

وأضاف أنه تم اتخاذ الإجراءات لضمان سلامة الطلاب والالتزام بتجهيز المدارس وتعقيم اللجان يوميًا، قبل بدء الامتحانات مع وجود طبيب يشرف على اللجان وزائرة صحية بكل لجنة.

والتقى محافظ القاهرة عددًا من أولياء الأمور، حيث طمأنهم بأن الدولة تتخذ جميع الإجراءات لتوفير الجو الملائم للطلاب لأداء الامتحانات بيسر وسهولة.

وشدد محافظ القاهرة على رؤساء الأحياء بالاهتمام بنظافة محيط المدارس التي تُجرى بها الامتحانات ورفع جميع الإشغالات في محيطها.

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