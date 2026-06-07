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15 يومًا للتظلم.. إجراءات مراجعة نتائج الابتدائي والإعدادي

كتب : أحمد الجندي

04:04 م 07/06/2026

صفوف النقل

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كشفت المديريات التعليمية، آلية التقدم بتظلمات على نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل للعام الدراسي 2025-2026، لطلاب المرحلتين الابتدائية والإعدادية، وذلك وفقًا للقرار الوزاري المنظم لذلك.

وأكدت المديريات، أن من حق الطالب وولي الأمر التقدم بطلب تظلم على نتيجة أي مادة خلال مدة لا تتجاوز 15 يومًا من تاريخ إعلان النتيجة، وذلك من خلال مجموعة من الإجراءات المنظمة داخل الإدارات التعليمية.

خطوات التظلم على نتيجة الترم الثاني لصفوف النقل

تشمل خطوات التظلم حضور الطالب برفقة ولي الأمر، والاستفسار عن مقر الكنترول، ثم سحب استمارة التظلم الخاصة بالمادة المراد التظلم فيها واستيفاء البيانات المطلوبة بها.

كما يتم سداد رسوم التظلم والتي تبلغ 20 جنيهًا للمادة الواحدة، على أن يتم استلام إيصال الدفع، ثم إخطار ولي الأمر بموعد الاطلاع على صورة من ورقة الإجابة.

وفي الموعد المحدد، يتسلم ولي الأمر صورة من كراسة الإجابة ويوقع إقرارًا بأنها تخص نجله، ثم تتم مراجعتها باستخدام نموذج الإجابة الرسمي، مع تدوين الملاحظات في تقرير يُقدم للكنترول.

ويقوم الموجه المختص بإعادة فحص وتصحيح الجزئيات محل الاعتراض، وفي حال ثبوت إضافة درجات يتم إخطار الإدارة التعليمية وتعديل النتيجة رسميًا بالمدرسة.

وأكدت المديريات التعليمية، أنه في حالة تعديل درجات الطالب، يتم رد قيمة رسوم التظلم المدفوعة والبالغة 20 جنيهًا.

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