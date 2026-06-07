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خارج التوقعات..ماذا قال طلاب الاعدادية بكفر الشيخ عن الإنجليزي؟ - صور

كتب : إسلام عمار

02:42 م 07/06/2026
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    خلال شكوى الطلاب
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    شكوى الطلاب
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    خروج الطالبات
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    قلق الطلاب

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سادت حالة من الاستياء بين عدد من طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ، اليوم الأحد، عقب انتهاء امتحان مادة اللغة الإنجليزية بسبب صعوبة بعض أجزاء الامتحان والتي جاءت أصعب من المتوقع، خاصة سؤالي القطعة والقصة اللذين وصفوهما بأنهما كانا غامضين ويحتاجان إلى وقت أطول للتفكير والإجابة.

وأوضح عدد من الطلاب أن الامتحان تضمن أسئلة تحتاج إلى تركيز كبير بينما الوقت المخصص لأداء الامتحان لم يكن كافيًا للإجابة عن جميع الأسئلة ومراجعتها بالشكل المطلوب.

الطالبة منار عز أكدت لمصراوي أن امتحان اللغة الإنجليزية كان في مجمله يحتاج إلى وقت أطول من الزمن المحدد، وسؤال القطعة جاء مختلفًا عن النماذج التي تدرب عليها الطلاب خلال العام الدراسي.

وأوضحت أنهم كطلاب واجهوا صعوبة في فهم بعض النقاط داخل القطعة بينما أسئلة القصة جاءت خارج توقعات الكثير من الطلاب، وهو ما تسبب في ارتباكهم.

وكشف الطالب مسعد فتحي عن الوقت كان أحد أكبر التحديات التي واجهت الطلاب خلال الامتحان، مشيرًا إلى أن العديد من زملائه لم يتمكنوا من إنهاء جميع الأسئلة بالسرعة المطلوبة.

وقال: "الامتحان كان يحتاج إلى ما لا يقل عن ثلاث ساعات حتى يتمكن الطالب من قراءة القطعة والقصة جيدًا والإجابة بهدوء، خاصة أن بعض الأسئلة احتاجت إلى التفكير أكثر من المعتاد".

فيما لفتت الطالبة شادية فتحي إلى أن سؤالي القطعة والقصة كانا الأكثر صعوبة بالنسبة لغالبية الطلاب، مؤكدة أن حالة من الحيرة سيطرت على بعضهم أثناء محاولة فهم المطلوب والإجابة بشكل صحيح.

وقالت إن الامتحان احتوى على أجزاء جيدة ومباشرة، إلا أن بعض الأسئلة جاءت بعيدة عن توقعات الطلاب، ما جعل الكثير منهم يخرجون من اللجان وهم غير راضين بشكل كامل عن مستوى الامتحان.

وأشار عدد من الطلاب إلى أنهم كانوا يأملون في أن تأتي الأسئلة بصورة أكثر وضوحًا ومراعاة للفروق الفردية، مؤكدين أن الامتحان الجيد هو الذي يقيس مستوى الفهم والاستيعاب دون أن يضع الطالب تحت ضغط الوقت.

وفي السياق ذاته، انتابت حالة من القلق أولياء أمور طلاب الشهادة الإعدادية في كفر الشيخ عقب شكوى أبنائهم من امتحان اللغة الإنجليزية، خاصة فيما يتعلق بسؤالي القطعة والقصة وضيق الوقت المخصص للإجابة.

وأعرب عدد من أولياء الأمور عن تخوفهم من تكرار الشكاوى نفسها خلال الامتحانات المتبقية، مطالبين بمراعاة مستوى الطلاب وأن تكون الأسئلة واضحة ومتوازنة بما يحقق العدالة وتكافؤ الفرص بين الجميع.

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