قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم

انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، بجميع لجان مدارس المرحلة الثانوية الأزهرية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جولة لمحافظ بورسعيد بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية



تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

متابعة التجهيزات بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية

واطمأن المحافظ خلال جولته على توافر جميع التجهيزات اللازمة داخل اللجان، ومدى التزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان وتحقيق الانضباط طوال فترة الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع المنطقة الأزهرية وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.