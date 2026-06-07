إعلان

محافظ بورسعيد يتفقد لجان امتحانات الثانوية الأزهرية

كتب : طارق الرفاعي

11:48 ص 07/06/2026 تعديل في 11:50 ص
  • عرض 4 صورة
  • عرض 4 صورة
    امتحانات الثانوية الأزهرية في بورسعيد ١
  • عرض 4 صورة
    امتحانات الثانوية الأزهرية في بورسعيد٢
  • عرض 4 صورة
    امتحانات الثانوية الأزهرية في بورسعيد٣

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

انطلقت امتحانات الثانوية الأزهرية بمحافظة بورسعيد، صباح اليوم الأحد، بجميع لجان مدارس المرحلة الثانوية الأزهرية، وسط استعدادات مكثفة لضمان انتظام سير الامتحانات وتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

جولة لمحافظ بورسعيد بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية


تفقد اللواء إبراهيم أبو ليمون، محافظ بورسعيد، عددًا من لجان امتحانات الثانوية الأزهرية، للاطمئنان على انتظام العمل داخل اللجان والتأكد من توفير المناخ الملائم للطلاب لأداء الامتحانات في أجواء هادئة ومنظمة.

متابعة التجهيزات بلجان امتحانات الثانوية الأزهرية

واطمأن المحافظ خلال جولته على توافر جميع التجهيزات اللازمة داخل اللجان، ومدى التزام القائمين على العملية الامتحانية بالتعليمات والضوابط المنظمة لأعمال الامتحانات، مؤكدًا أهمية توفير سبل الراحة والرعاية للطلاب، بما يساعدهم على أداء الامتحانات بسهولة ويسر، مشددًا على ضرورة الالتزام الكامل بالإجراءات المنظمة داخل اللجان وتحقيق الانضباط طوال فترة الامتحانات.

وأشار محافظ بورسعيد إلى حرص المحافظة على التنسيق المستمر مع المنطقة الأزهرية وكافة الجهات المعنية، لضمان انتظام سير الامتحانات وخروجها بالشكل اللائق.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

الثانوية الأزهرية بورسعيد امتحانات

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر بشهر يونيو.. تفاصيل وأسعار
أخبار السيارات

أرخص سيارة يابانية مستوردة في مصر بشهر يونيو.. تفاصيل وأسعار
أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"
زووم

أول تعليق من تامر هجرس بعد زفاف ابنته: "البنت هتسيب البيت يا جماعة"
تصعيد ميداني في "القنيطرة".. توغل إسرائيلي واعتقال 5 شبان جنوب سوريا
شئون عربية و دولية

تصعيد ميداني في "القنيطرة".. توغل إسرائيلي واعتقال 5 شبان جنوب سوريا
هل زيارة المقابر في المناسبات جائزة؟ وهل يشعر الموتى بنا؟.. أمين الفتوى
أخبار

هل زيارة المقابر في المناسبات جائزة؟ وهل يشعر الموتى بنا؟.. أمين الفتوى
كيف يؤثر تناول الأطعمة المصنعة على الدماغ؟
نصائح طبية

كيف يؤثر تناول الأطعمة المصنعة على الدماغ؟

إعلان

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان