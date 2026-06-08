قال حسين أبو صدام، نقيب الفلاحين، إن أسعار اللحوم الحية من الأبقار والجاموس شهدت تراجعًا ملحوظًا عقب انتهاء موسم عيد الأضحى المبارك، نتيجة انخفاض معدلات الشراء وتراجع الطلب من قبل الجزارين بعد امتلاء المنازل بكميات من اللحوم التي تم تخزينها خلال العيد.

انخفاض أسعار اللحوم الحية من الأبقار والجاموس

وأوضح حسين أبو صدام، لـ مصراوي، أن سعر الكيلو القائم من الأبقار تراجع إلى ما بين 180 و185 جنيهًا، مقارنة بمستويات تراوحت بين 190 و200 جنيه قبل العيد، فيما انخفض سعر الكيلو القائم من الجاموس إلى نحو 150 و155 جنيهًا مقابل نحو 160 جنيهًا قبل موسم الأضاحي.

وأشار إلى أن الأسواق تشهد حاليًا وفرة في المعروض من الماشية الجاهزة للذبح، في الوقت الذي تراجعت فيه معدلات الشراء، ما أدى إلى انخفاض أسعار اللحوم الحية، مؤكدًا أن أسعار اللحوم للمستهلك النهائي لا تزال مستقرة نسبيًا رغم تراجع أسعار الماشية الحية.

وفي سياق منفصل، كشف علاء فاروق، وزير الزراعة واستصلاح الأراضي، إعلان المنظمة العالمية لصحة الحيوان، رسميًا اعتماد "معهد بحوث الصحة الحيوانية"، التابع لمركز البحوث الزراعية بوزارة الزراعة، مركزًا دوليًا للتعاون في قارة أفريقيا في مجال التشخيص ومكافحة الأمراض الحيوانية البكتيرية ومقاومة مضادات الميكروبات في الثروة الحيوانية.

وقال وزير الزراعة، في بيان اليوم، إن تلك الخطوة تعد إنجازًا علميًا دوليًا واستراتيجيًا يعكس ريادة مصر الإقليمية والدولية في مجال البحث العلمي والطب البيطري والصحة الواحدة، مؤكدًا أن هذا الاعتماد يأتي نتاجًا للدعم المستمر الذي توفره الدولة المصرية للمراكز البحثية بهدف تطوير منظومة الأمن الغذائي وحماية الثروة الحيوانية.