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مقتل شخص وإصابة سائق قطار في هجوم بمسيرة على خط موسكو- القرم

كتب : وكالات

03:49 ص 08/06/2026

حاكم شبه جزيرة القرم سيرجي أكسيونوف

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أعلن رئيس جمهورية القرم سيرجي أكسيونوف، أن مسيرة هاجمت قطار الركاب موسكو-سيمفيروبول، مما أدى إلى مقتل شخص وإصابة السائق.

أضاف أكسيونوف: "نتيجة ضربة مسيرة معادية لقطار الركاب على خط موسكو-سيمفيروبول، ووفقا للمعلومات الأولية، أُصيب السائق، وتوفي مساعد السائق، بينما لم يصب الركاب بأذى".

أضاف: "يتم حاليا التنسيق لنقل الركاب بالحافلات ستعمل سلطات جمهورية القرم على تقديم كل المساعدة والدعم اللازمين".

وتستهدف القوات الأوكرانية يوميا الأحياء السكنية والمنشآت المدنية الحيوية والمؤسسات الصناعية ومرافق الطاقة في المناطق الحدودية الروسية المحاذية للحدود مع أوكرانيا وفي العمق الروسي، باستخدام الطائرات المسيّرة والصواريخ بهدف إثارة الرعب والفزع في صفوف المدنيين.

وردا على جرائم نظام كييف، تنفذ القوات الروسية ضربات تستهدف المنشآت العسكرية ومؤسسات الصناعات الدفاعية الأوكرانية حصرا وكل ما له علاقة بتخزين وإصلاح وتصنيع المعدات العسكرية ومراكز تجمع أفراد القوات المسلحة الأوكرانية والمرتزقة الأجانب، وذلك باستخدام أسلحة موجهة بدقة من الجو والبحر والبر، بالإضافة إلى الطائرات المسيرة، وفقا لروسيا اليوم.

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