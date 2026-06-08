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الخارجية الأمريكية: أنباء عن صواريخ في المجال الجوي الأردني

كتب : وكالات

03:44 ص 08/06/2026

وزارة الخارجية الأمريكية

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أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية، اليوم الاثنين، أن الأنباء تشير إلى وجود صواريخ في المجال الجوي الأردني.

قالت الخارجية الأمريكية، إن أنباء تشير إلى وجود صواريخ أو طائرات مسيرة أو قذائف في المجال الجوي الأردني.

وفي وقت سابق، قال وزير الاتصال الحكومي الأردني محمد المومني: "إن أجواء المملكة الأردنية الهاشمية تعرضت لاختراق مساء الأحد بعدد من الصواريخ على خلفية تجدد التصعيد في الإقليم".

وأضاف المومني: "تم على إثر ذلك تفعيل صافرات الإنذار من قبل مديرية الأمن العام، والتي ستزود المواطنين والقاطنين بالإرشادات والمعلومات اللازمة أولا بأول".

وتابع: "تتابع القوات المسلحة الأردنية المستجدات الإقليمية عن كثب، وتقوم بواجباتها وتسخر كل جهودها لحماية الوطن وممتلكاته".

وجدد الوزير المومني "التحذير من أية محاولات لاختراق أجواء المملكة من أي طرف كان، ونؤكد أنه لن يُسمح لأي طرف بجعل الأردن ساحة حرب لأحد"، وفقا لسكاي نيوز.

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