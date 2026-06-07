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إصابة 7 مراقبين في حادث أثناء امتحانات الإعدادية بأسيوط

كتب : أحمد الجندي

03:40 م 07/06/2026

النقابة العامة للمهن التعليمية

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تلقت غرفة عمليات النقابة العامة للمهن التعليمية إخطارًا من النقابة الفرعية للمعلمين بمحافظة أسيوط، يفيد بإصابة 7 مراقبين في حادث تصادم سيارة ميكروباص بعمود إنارة أمام فى محيط قرية درنكة التابعة لمركز أسيوط، وذلك أثناء عودتهم من أعمال المراقبة بإحدى لجان الشهادة الإعدادية بمدرسة الزاوية الثانوية بأسيوط ، تم نقل المصابين إلى مستشفى الإيمان العام لتلقي الإسعافات والرعاية الطبية اللازمة.

وعلى الفور كلف خلف الزناتي، نقيب المعلمين ورئيس اتحاد المعلمين العرب، عزت علي رئيس النقابة الفرعية للمعلمين بأسيوط، بالتوجه إلى مستشفى الإيمان العام لمتابعة الحالة الصحية للمصابين، والتأكد من حصولهم على الرعاية الطبية اللازمة، وإنهاء كافة الإجراءات اللازمة.

وأكد عزت على أن الإصابات جاءت طفيفة واقتصرت على كدمات متفرقة نتيجة الحادث، دون تسجيل أي إصابات خطيرة أو حالات تستدعي التدخل الجراحي أو الحجز بالمستشفى ، مضيفاً أن المعلمين غادروا مستشفى الإيمان العام منذ قليل بعد تلقي العلاج اللازم وإجراء الفحوصات الطبية المطلوبة، والتأكد من استقرار حالتهم الصحية بشكل كامل.

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نقابة المعلمين الشهادة الإعدادية مراقبو الامتحانات

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