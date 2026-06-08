أغلقت السلطات الإسرائيلية، المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضم الإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، في إطار إجراءات أمنية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوجات": إن إغلاق المعابر جاء استنادا إلى تقييمات أمنية أعقبت الهجمات الإيرانية الأخيرة، موضحة أن القرار سيستمر "حتى إشعار آخر" ويشمل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وزعمت الهيئة في بيان أن الإجراء لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وادعت أن كميات المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار "تتجاوز الاحتياجات الغذائية للسكان، وفقا للمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة".

وأضافت أنها ستواصل التنسيق والتواصل مع الجهات الدولية المعنية، وستصدر تحديثات دورية بشأن أي تغييرات محتملة وفقا لتطورات الوضع الأمني.

يأتي القرار بعد نحو 8 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، في وقت تستمر فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بمواجهة تحديات جسيمة، مع استمرار العراقيل التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى القطاع وسط نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب والخدمات الصحية والإمدادات الطبية والوقود، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى جانب معاناة عشرات الآلاف من النازحين الذين يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة وسط ظروف معيشية صعبة.

وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية من أن أي تعطيل مطول لدخول المساعدات عبر المعابر قد يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، في وقت يعتمد فيه معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفقا لروسيا اليوم.