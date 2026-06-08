إعلان

بعد الهجمات الإيرانية.. إسرائيل تغلق معابر غزة حتى إشعار آخر

كتب : وكالات

04:00 ص 08/06/2026

إسرائيل تغلق معابر غزة حتى إشعار آخر

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أغلقت السلطات الإسرائيلية، المعابر المؤدية إلى قطاع غزة، وضم الإغلاق معبري رفح وكرم أبو سالم، في إطار إجراءات أمنية اتخذتها عقب الهجمات الصاروخية الإيرانية على إسرائيل.

قالت وحدة تنسيق أعمال الحكومة الإسرائيلية في الأراضي الفلسطينية "كوجات": إن إغلاق المعابر جاء استنادا إلى تقييمات أمنية أعقبت الهجمات الإيرانية الأخيرة، موضحة أن القرار سيستمر "حتى إشعار آخر" ويشمل جميع المعابر المؤدية إلى قطاع غزة.

وزعمت الهيئة في بيان أن الإجراء لن يؤثر على الوضع الإنساني في قطاع غزة، وادعت أن كميات المساعدات الغذائية التي دخلت القطاع منذ بدء وقف إطلاق النار "تتجاوز الاحتياجات الغذائية للسكان، وفقا للمعايير والمنهجيات المعتمدة لدى الأمم المتحدة".

وأضافت أنها ستواصل التنسيق والتواصل مع الجهات الدولية المعنية، وستصدر تحديثات دورية بشأن أي تغييرات محتملة وفقا لتطورات الوضع الأمني.

يأتي القرار بعد نحو 8 أشهر من دخول اتفاق وقف إطلاق النار حيز التنفيذ في أكتوبر 2025، في وقت تستمر فيه الأوضاع الإنسانية في قطاع غزة بمواجهة تحديات جسيمة، مع استمرار العراقيل التي تفرضها إسرائيل على إدخال المساعدات إلى القطاع وسط نقص حاد في المواد الغذائية ومياه الشرب والخدمات الصحية والإمدادات الطبية والوقود، بحسب تقديرات الأمم المتحدة، إلى جانب معاناة عشرات الآلاف من النازحين الذين يقيمون في مراكز إيواء مؤقتة وسط ظروف معيشية صعبة.

وتحذر المنظمات الإنسانية الدولية من أن أي تعطيل مطول لدخول المساعدات عبر المعابر قد يؤدي إلى تدهور خطير في الأوضاع الإنسانية، في وقت يعتمد فيه معظم سكان القطاع، البالغ عددهم نحو 2.3 مليون نسمة، على المساعدات الخارجية لتأمين احتياجاتهم الأساسية، وفقا لروسيا اليوم.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

إغلاق معابر غزة الهجمات الإيرانية إيران وإسرائيل إسرائيل

فيديو قد يعجبك

أحدث الموضوعات

"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على الإعلامية جولي أمين بسبب قضية صبري
حوادث وقضايا

"كانت بتسجل عربيته باسمها".. القبض على الإعلامية جولي أمين بسبب قضية صبري
أحمد سعد عن تركيب توكة في ذقنه: "أنا معملتش حاجة حرام"
زووم

أحمد سعد عن تركيب توكة في ذقنه: "أنا معملتش حاجة حرام"
الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط إيران
شئون عربية و دولية

الجيش الإسرائيلي: قصفنا أهدافا عسكرية تابعة للنظام الإيراني غرب ووسط إيران
بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
أخبار المحافظات

بعد تخفيف الحكم في قضية التزوير.. إخلاء سبيل "يسرا ويمنى" بأسيوط
بعد إعلان الطلاق للمرة الثالثة.. أحمد سعد يكشف مفاجأة: "علياء بسيوني لسه
زووم

بعد إعلان الطلاق للمرة الثالثة.. أحمد سعد يكشف مفاجأة: "علياء بسيوني لسه

إعلان

مباريات اليوم

جميع المباريات

عفوا.. لا يوجد مباريات اليوم

كأس العالم

المزيد

جديد مصراوي

أخبار

المزيد

إعلان

إيران تعلن شن ضربات صاروخية على إسرائيل وتحذر من الرد
النيابة تواجه صبري نخنوخ بفيديوهات ومحادثات الخطف والتعذيب