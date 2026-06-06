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يعقد غدًا.. ننشر نماذج امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026

كتب : أحمد الجندي

06:55 م 06/06/2026
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  • عرض 5 صورة
    نماذج امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026
  • عرض 5 صورة
    نماذج امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026
  • عرض 5 صورة
    نماذج امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026
  • عرض 5 صورة
    نماذج امتحان مادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية 2026

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أتاحت مديرية التربية والتعليم بالجيزة نماذج استرشادية لمادة الهندسة لطلاب الشهادة الإعدادية، وذلك في إطار دعم الطلاب ومساعدتهم على الاستعداد لامتحانات الفصل الدراسي الثاني للعام الدراسي 2025/2026، وتأتي هذه الخطوة بالتزامن مع استعداد الطلاب لأداء امتحان مادة الهندسة غدًا، ضمن جدول امتحانات الشهادة الإعدادية بالمحافظة.

وأكدت المديرية أن النماذج الاسترشادية تستهدف تدريب الطلاب على شكل الأسئلة ونظام الامتحان، إلى جانب تعزيز مهارات الحل وإدارة الوقت داخل اللجنة الامتحانية.

وتحرص مديرية التربية والتعليم بالجيزة على توفير وسائل الدعم المختلفة للطلاب خلال فترة الامتحانات، بما يسهم في رفع مستوى الاستعداد وتحقيق أفضل النتائج.

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الشهادة الإعدادية تعليم الجيزة امتحان الهندسة

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