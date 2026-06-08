كشفت دراسة حديثة عن احتمال وجود علاقة بين أحد أنواع أدوية علاج ارتفاع ضغط الدم الشائعة وتفاقم تدهور وظائف الكلى لدى مرضى السكري من النوع الثاني، حتى لدى المرضى الذين يتلقون علاجات حديثة يفترض أنها تحمي الكلى.

وأوضحت النتائج أن حاصرات قنوات الكالسيوم من نوع ثنائي هيدروبيريدين (DCCBs)، والتي تُستخدم على نطاق واسع لإرخاء الأوعية الدموية وخفض ضغط الدم، قد لا تكون الخيار الأمثل في جميع حالات اعتلال الكلى السكري، رغم اعتمادها كعلاج مساعد في بعض البروتوكولات الطبية، بحسب ميديكال إكسبريس.

ويعد اعتلال الكلى السكري من أخطر مضاعفات مرض السكري، حيث يؤدي ارتفاع مستويات السكر لفترات طويلة إلى تلف الأوعية الدقيقة داخل الكلى، ما يضعف قدرتها تدريجيًا على تنقية الدم والتخلص من السموم، ويجعل التحكم في ضغط الدم عاملًا أساسيًا لإبطاء تدهور الحالة.

وخلال السنوات الأخيرة، أثبتت بعض الفئات الدوائية مثل مثبطات نظام الرينين–أنجيوتنسين (RAS) ومثبطات SGLT2 فعاليتها في حماية وظائف الكلى وتقليل خطر الوصول إلى الفشل الكلوي.

واعتمدت الدراسة على تحليل بيانات أكثر من 31 ألف مريض بالسكري من النوع الثاني خلال فترة امتدت من 2016 إلى 2021، حيث تلقى جميع المشاركين علاجات حديثة لحماية الكلى، بينما استخدم جزء منهم حاصرات قنوات الكالسيوم إلى جانب أدوية أخرى لضغط الدم، وتمت متابعتهم لعدة سنوات.

وأظهرت النتائج أن استخدام حاصرات قنوات الكالسيوم من نوع ثنائي الهيدروبيريدين ارتبط بزيادة خطر المضاعفات الكلوية الخطيرة بنسبة تقارب 33%، بما في ذلك تراجع وظائف الترشيح أو الوصول إلى الفشل الكلوي النهائي الذي قد يتطلب الغسيل أو زراعة الكلى.

ويرجح الباحثون أن السبب قد يعود إلى تأثير هذه الأدوية على ديناميكية تدفق الدم داخل الكلى، مما قد يزيد الضغط داخل وحدات الترشيح الدقيقة ويُفاقم التلف الموجود بالفعل لدى مرضى السكري.

ورغم ذلك، شدد الفريق البحثي على أن النتائج لا تثبت علاقة سببية مباشرة، كون الدراسة رصدية، مؤكدين الحاجة إلى مزيد من الأبحاث والتجارب السريرية لتحديد الخيارات العلاجية الأكثر أمانًا وفعالية.

وعرضت هذه النتائج خلال المؤتمر الثالث والستين للجمعية الأوروبية لأمراض الكلى.