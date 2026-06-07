جولة مفاجئة لوكيل تعليم أسيوط بلجان الشهادة الإعدادية في أبوتيج

قبل عقده غداً.. نماذج امتحانات الدراسات الاجتماعية للشهادة الإعدادية الترم

أجرى محمد إبراهيم دسوقي، وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط، اليوم الأحد، جولة ميدانية لمتابعة سير أعمال امتحانات الفصل الدراسي الثاني للشهادة الإعدادية بعدد من لجان إدارة أبوتيج التعليمية، للاطمئنان على انتظام العملية الامتحانية خلال ثاني أيام الامتحانات، التي انطلقت أمس السبت وتستمر حتى الخميس 11 يونيو.

وتأتي الجولة في إطار توجيهات محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، واللواء محمد علوان محافظ أسيوط، بشأن المتابعة المستمرة لأعمال الامتحانات وتحقيق الانضباط داخل اللجان.

تفقد عدد من لجان أبوتيج التعليمية وكيل تعليم أسيوط بلجان الشهادة الإعدادية

استهل وكيل الوزارة جولته بمتابعة سير امتحان مادة العلوم داخل لجنة مدرسة أبوتيج الإعدادية الحديثة بنات، التي تضم 21 لجنة فرعية.

كما تفقد لجنة مدرسة الزهراء الابتدائية بنات، والتي يبلغ عدد لجانها الفرعية 24 لجنة، ثم تابع أعمال الامتحانات بلجنة مدرسة طه حسين الإعدادية بنين، التي تضم 21 لجنة فرعية، للاطمئنان على انتظام الامتحانات داخل اللجان.

التأكد من مستوى الامتحان وتوفير الأجواء المناسبة

وخلال الجولة، اطمأن وكيل الوزارة على مستوى أسئلة امتحان العلوم، مؤكدًا أنها جاءت من داخل الكتاب المدرسي وكتاب التقييمات، بما يراعي الفروق بين الطلاب.

كما تابع توفير كافة سبل الراحة للطلاب، والتأكد من التزام الملاحظين والمراقبين بأعمالهم، إلى جانب تواجد أفراد الأمن على البوابات الرئيسية ومنع دخول غير المختصين إلى اللجان لتحقيق الانضباط الكامل.

إجراءات مشددة لمنع الغش داخل اللجان

وشدد وكيل الوزارة على حظر دخول الهواتف المحمولة أو الكاميرات أو أي وسائل إلكترونية داخل اللجان، بما في ذلك سماعات البلوتوث والساعات الرقمية الحديثة.

كما جرى التأكيد على تنظيم دخول وخروج الطلاب، ومنع الغش بكافة صوره، مع اتخاذ الإجراءات القانونية الرادعة ضد المخالفين وفقًا للقرارات الوزارية المنظمة لذلك، تحقيقًا لمبدأ تكافؤ الفرص بين الطلاب.

غرفة عمليات لمتابعة الامتحانات

وأوضح وكيل وزارة التربية والتعليم بأسيوط أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان المديرية لمتابعة أعمال الامتحانات، وربطها بغرف العمليات الفرعية بالإدارات التعليمية.

وأضاف أن المتابعة تتم بالتنسيق الكامل مع مركز سيطرة الشبكة الوطنية للطوارئ بديوان عام المحافظة وغرفة عمليات وزارة التربية والتعليم، لرصد أي مستجدات والتعامل الفوري مع المشكلات التي قد تواجه رؤساء اللجان أو الطلاب.

أعداد الطلاب المشاركين في الامتحانات

ويبلغ عدد الطلاب المقيدين لأداء امتحانات الشهادة الإعدادية العامة هذا العام 79 ألفًا و61 طالبًا وطالبة، من النظاميين والمنازل، موزعين على 264 لجنة امتحانية داخل 11 إدارة تعليمية على مستوى محافظة أسيوط.

كما يؤدي امتحانات الشهادة الإعدادية المهنية 10 آلاف و598 طالبًا وطالبة من النظاميين وطلاب المنازل.