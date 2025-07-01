د. عصام الروبي يوضح" معنى قول الله " تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ"

كتب-محمد قادوس:

عرض الدكتور عصام الروبي، الداعية الاسلامي، وأحد علماء الأزهر الشريف، سؤال قال فيه ما معنى" تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ".. وما معنى" ضيزى"؟

في رد، قال الداعية الإسلامي أنه يقال في لغة العرب" ضاز في الحكم" أي جار فيه، أي عدل عن الحق، حكم بظلم، مشيرًا إلي قول الله-تعالى-" تِلْكَ إِذًا قِسْمَةٌ ضِيزَىٰ" أي ظالمة غير عادلة بعيدة كل البعد عن الصواب.

وأضاف الروبي، عبر فيديو نشره عبر صفحته الشخصية علي فيسبوك: المشركين جعلوا لأنفسهم الذكور وجعلوا لله البنات، وقالوا إن الملائكة بنات الله، ولذلك قبل هذه الآية جاء قول الله-تعالى-" ألكم الذكر وله الأنثى"، أي يا أيها الكافرون اصطفيتهم لأنفسكم الذكور وجعلتم لله الإناث.

وستكمل العالم الأزهري أن الله-سبحانه وتعالى-يملك كل شيء في الدنيا كلها.

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