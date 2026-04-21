هل اختلاط الرجال والنساء في صلاة العيد يبطلها؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب : علي شبل

09:18 م 21/04/2026 تعديل في 09:45 م

الشيخ عويضة عثمان

كشف الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن حكم وقوف النساء بجوار الرجال في صلاة العيد وهل ذلك يبطلها شرعًا.

وفي رده على سؤال ورده من أحد المواطنين حول حكم اختلاط الرجال والنساء والأطفال في ساحات صلاة العيد، وما إذا كان ذلك يؤثر على صحة الصلاة، قال أمين الفتوى إن هذا المشهد يحدث غالبًا بسبب الزحام وحب الناس لأداء شعيرة صلاة العيد، خاصة في الساحات الكبيرة التي يصعب فيها أحيانًا تحقيق التنظيم الكامل.

صلاة العيد في هذه الحالة صحيحة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار مع الإعلامي مهند السادات، ببرنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الثلاثاء، أن صلاة العيد في هذه الحالة صحيحة ولا تبطل، مؤكدًا أن العلماء لم يقولوا ببطلانها بسبب هذا الاختلاط غير المقصود، لكنها تحتاج إلى مزيد من التنظيم.

الإسلام دين نظام

وأضاف أن الإسلام دين نظام، ومن الأفضل الفصل بين الرجال والنساء قدر الإمكان أثناء الصلاة، حفاظًا على النظام العام ومنعًا لأي ملاحظات أو انتقادات قد تُوجّه للمشهد.

وأكد أن الحل يكمن في تنظيم الساحات بشكل أفضل، من خلال تخصيص أماكن للرجال وأخرى للنساء، بما يحقق الانضباط ويُحافظ على روح العبادة دون مشكلات.

اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟

حكم صلاة المرأة بدون حجاب.. وهل تبطل إذا وقع منها الحجاب أثناء الصلاة؟

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

"نادي تعري وعلاقات غير مشروعة".. أبرز الفضائح التي طالت وزيرة العمل في
"شورت جينز وكوتشينة"..كنزي دياب تستمتع بوقتها مع الأصدقاء في نيويورك
ماذا يفعل النظام الغذائي الغني بالخضروات الورقية لضغط الدم؟
فستان نبيتي وجامبسوت كحلي.. أمينة خليل تخطف الأنظار في فيديو جديد
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبوالقمصان تكشف خبايا قانون الأحوال
تطهير مضيق هرمز.. كيف تتعقب الروبوتات الأمريكية الألغام الإيرانية؟
مفاجآت عن الطلاق والخلع والنفقة.. نهاد أبو القمصان تكشف خبايا قانون الأحوال الشخصية