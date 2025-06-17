كتب- علي شبل:

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن الحياة بكل تفاصيلها ما هي إلا سلسلة متواصلة من الفتن والابتلاءات، وأن الله سبحانه وتعالى لم يخلق الموت والحياة عبثًا أو لهوا، بل كما جاء في مطلع سورة الملك: "ليبلوكم أيكم أحسن عملاً".

وحذر الجندي خلال حلقته ببرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة "dmc"، يوم الثلاثاء، من خطورة غفلة القلوب وسط دوامة الأحداث اليومية، لافتا إلى أن الفتن باتت تحاصر الإنسان من كل اتجاه.

وأضاف: "أصبح الناس يتابعون نشرات الأخبار كما لو كانت نشرات للرعب، اعتادوا على سماع أخبار القتل والدمار، وكأنهم يعيشون في مقبرة، فلا الدماء تزعجهم، ولا الموت يحرك فيهم ساكنًا"، محذرا من أن خطورة هذا الاعتياد تكمن في ما وصفه بـ"موت القلوب"، وهي حالة فقدان الإحساس بالقيم والرحمة والتفاعل الإنساني مع المآسي.

وحذر خالد الجندي من ظاهرة بلادة المشاعر واللامبالاة التي باتت تصيب المجتمعات المعاصرة، وقال: "الخطر الحقيقي ليس أن تموت، بل أن تعيش ميت القلب.. أن تمر بجوار الدماء ولا تهتز، أن ترى الظلم ولا تنكر، أن تصبح مشاهد المآسي مألوفة لا تُبكي ولا تُفزع".

وأوضح الجندي أن هذا التبلد ليس فقط أزمة إنسانية، بل هو علامة على ضعف الإيمان وغياب الروح، داعيًا الناس إلى أن يُعيدوا إحياء قلوبهم بالإيمان والخشوع، والعودة الصادقة إلى الله، والتسلح بالعبادات: "العلاج يبدأ من قيام الليل، وصلاة الفجر، وقراءة القرآن، وذكر الله، هذه الأعمال تُبقي القلب حيًا مهما اشتدت المحن".

وأضاف أن الفتن لن تنتهي ما دامت السماوات والأرض، ولكن على المؤمن أن يُوطِّن نفسه للثبات والصبر، وأن يُعدّ قلبه لمواجهة فتن الزمان، سواء كانت في الدين أو في الدنيا.

واختتم الجندي مذكرا بأن الله يختبر عباده بالخير كما بالشر، وليس بالضراء وحدها، مؤكدًا أن الغرض من ذلك هو تمييز المؤمن الصادق من المنافق الكاذب، وتمييز من يرجو لقاء الله ممن غفل عنه: "الثبات في زمن الفتن هو أعظم الجهاد، وإن نجاة القلوب وسط هذه الأمواج المتلاطمة لا تتحقق إلا بالتقوى واليقين بالله".

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