سعر الذهب اليوم في مصر يعود للانخفاض بحلول التعاملات المسائية

كتب : أحمد الخطيب

07:35 م 22/04/2026

سعر الذهب

انخفض سعر الذهب اليوم في مصر بنحو 15 جنيهًا، بحلول التعاملات المسائية الأربعاء 22-4-2026، مقارنة بمستواه بمنتصف التعاملات، وفق ما قاله نادي نجيب سكرتير عام شعبة الذهب لـ"مصراوي".

سعر الذهب اللحظي

انخفض سعر الذهب عيار 14 إلى 4650 جنيهًا للجرام.

وتراجع سعر الذهب عيار 18 إلى 5978 جنيهًا للجرام.

وهبط سعر الذهب عيار 21 إلى 6975 جنيهًا للجرام.

وانخفض سعر الذهب عيار 24 إلى 7971 جنيهًا للجرام.

سعر الجنيه الذهب

وتراجع سعر الجنيه الذهب إلى 55800 جنيه وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في الجنيه.

سعر سبيكة الذهب

سعر سبيكة الذهب 10 جرام سجل نحو 79710 جنيهات.

سعر الأونصة (الأوقية) تحتوي على 31.1 جرام سجل نحو 247898 جنيهًا.

سعر سبيكة الذهب 50 جرام سجل نحو 398550 جنيهًا.

وقد يختلف السعر من تاجر لآخر، ويساوي هذا السعر قيمة الذهب في السبيكة، ويحدد سعر السبيكة بناء على سعر جرام عيار 24.

سعر الذهب عالميًا

وارتفع سعر الذهب عالميًا بنسبة 0.34% إلى نحو 4736 دولارًا للأونصة، (وتعادل الأوقية نحو 31.1 جرام من عيار ذهب 24)، وفقا لآخر تحديث لبيانات وكالة بلومبرج.

سعر سبيكة الذهب سعر الذهب سعر الجنيه الذهب

