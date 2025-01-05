من خلق أولا آدم أم نور النبي محمد؟.. دكتورة هبة عوف تجيب

كتب-محمد قادوس:

حسمت الدكتورة هبة عوف، أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، الجدل حول مسألة "من الذي تم خلقه أولاً، آدم عليه السلام أم نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم"؟.

وأكدت أستاذ التفسير بجامعة الأزهر الشريف، خلال تصريحات خاصة لمصراوي: "من المعروف في الإسلام أن سيدنا آدم عليه السلام هو أول إنسان خلقه الله سبحانه وتعالى، وذلك كما ورد في القرآن الكريم في قوله تعالى: {إِنَّ مَثَلَ عِيسَىٰ عِندَ اللَّهِ كَمَثَلِ آدَمَ خَلَقَهُ مِنْ تُرَابٍ} (آل عمران: 59)، وأيضًا في قوله تعالى: {يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّنْ نَفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً} (النساء: 1). هذه الآيات تؤكد أن سيدنا آدم هو أول إنسان مخلوق على الأرض".

وأضافت الدكتورة هبة عوف: "لكن فيما يتعلق بنور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، هناك العديد من الأحاديث التي تشير إلى أن الله خلق نور سيدنا محمد قبل خلق آدم، وأحد الأحاديث المشهورة في هذا السياق هو حديث النبي صلى الله عليه وسلم: "أول ما خلق الله نوري" (رواه الطبراني في "المعجم الكبير")، وهذا الحديث يعكس فكرة أن نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول مخلوق، وهو لا يتناقض مع حقيقة خلق آدم عليه السلام كأول إنسان".

وأشارت إلى أن هذه الأحاديث تشير إلى أن النور المحمدي كان مصدرًا لخلق الكون وكل ما فيه، إذ يُفهم من هذه الأحاديث أن "نور النبي" ليس مخلوقًا بالمعنى الزمني، بل كعنصر روحاني سابق لخلق جميع المخلوقات.

واختتمت الدكتورة هبة عوف قائلة: "وفقًا للتعاليم الإسلامية، فإن نور سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم كان أول شيء خلقه الله من حيث التقديس والفضل، بينما سيدنا آدم عليه السلام هو أول مخلوق بشري على الأرض، وكل هذه الأمور تتكامل في إطار فهمنا للمفاهيم الدينية وتقديرنا لخلق الله العظيم".

اقرأ ايضًا

أمين الفتوى يوضح حكم مكياج المرأة وعمليات التجميل: جائز بشرط النية الصالحة

هل الأظافر الصناعية والمونيكير تبطل الوضوء؟.. أمين الفتوى يوضح (فيديو)

هل ذهب الأم المتوفاة حق لبناتها دون الأبناء؟.. الإفتاء توضح

إذا سها المسبوق في الصلاة قبل أن ينفرد عن الإمام فهل يسجد للسهو؟.. عالم سعودي يوضح