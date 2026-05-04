إعلان

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل

كتب : علاء عمران

12:35 ص 04/05/2026 تعديل في 12:38 ص

القبض على مدير مدرسة هابي لاند

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مدير إحدى المدارس الخاصة بالجيزة بالتحرش بتلميذة داخل مكتبه.

وحدة الرصد والمتابعة بوزارة الداخلية، رصدت مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإاتماعي تضمن قيام مدير إحدى المدارس بالجيزة بتصرفات غير لائقة مع إحدى التلميذات داخل مكتبه بالمدرسة .

عقب تقنين الإجراءات، حددت أجهزة الأمن هوية المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وجارى عرضه على النيابة العامة.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

تحرش بطالبة درسة هابي لاند دير مدرسة يتحرش بتلميذته يديو تحرش زارة الداخلية لنيابة العامة

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رئيس الوزراء: مصر تمضي بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز
أخبار مصر

رئيس الوزراء: مصر تمضي بثبات نحو الاكتفاء الذاتي من الغاز
تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
حوادث وقضايا

تحرش بتلميذة داخل مكتبه.. الداخلية تلقي القبض على مدير مدرسة خاصة ببشتيل
"يحمل كرة الهاتريك".. حمزة عبد الكريم يحتفل مع زملائه بالتتويج بالدوري
رياضة عربية وعالمية

"يحمل كرة الهاتريك".. حمزة عبد الكريم يحتفل مع زملائه بالتتويج بالدوري
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

ترامب: بدء عملية أمريكية لتحرير حركة السفن في مضيق هرمز صباح الاثنين
السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة