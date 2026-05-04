كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، حقيقة تداول مقطع فيديو على مواقع التواصل الاجتماعي، يتضمن قيام مدير إحدى المدارس الخاصة بالجيزة بالتحرش بتلميذة داخل مكتبه.

عقب تقنين الإجراءات، حددت أجهزة الأمن هوية المشكو فى حقه بمحافظة سوهاج، وتمكنت القوات من إلقاء القبض عليه.

اتخذت الأجهزة الأمنية الإجراءات القانونية، وجارى عرضه على النيابة العامة.