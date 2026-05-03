جسدك ليس حقل تجارب.. هكذا حسم الدكتور هشام ربيع، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، جدلاً أُثير على مواقع التواصل الاجتماعي حول "نظام الطيبات" للطبيب الراحل ضياء العوضي، والذي أكد فيه قدرة نظامه على علاج الأمراض.

وقال أمين الفتوى إن نَشْر الوصفات الطبية دون التَّثبُّت مِن جدواها الطبي أمرٌ مذموم شرعًا؛ مستشهداً بقوله تعالى: ﴿وَلَا تُلْقُوا بِأَيْدِيكُمْ إِلَى التَّهْلُكَةِ﴾ [البقرة: 195].

وأضاف ربيع، في منشور عبر صفحته الرسمية على: إذ إنَّ وصف الدواء للمريض هو مِن اختصاص الطبيب المعالج، ولا يجوز لغير المختص التجرؤ على وصف دواءٍ لمريض؛ لأنه عَبَثٌ بحياة الناس التي صانها الشرع الشريف، وترويجٌ للكذب والباطل في المجتمع.

حكم الوصفات الطبية غير الموثوق منها

ونصح أمين الفتوى بأنه على الإنسان العاقل ألَّا يضع أمر صحة بدنه تحت تَصرُّف غير المختصين، وعليه أن لا يُسَلَّم نفسه للوصفات الطبية غير الموثوق منها.

وختم الدكتور هشام ربيع: فلا تُصدِّق كل ما يُكتب، ولا تَنْشُر كل ما تُصدِّق. وتذكَّر دائمًا أنَّ العقل السليم يُميِّز بين النصيحة الصادقة والوصفة القاتلة.

