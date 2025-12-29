هل ممكن أن تتحول الراحة إلى نقمة وآفة خطيرة؟.. أستاذ بالأزهر يوضح

كتب- محمد قادوس:

أكد الدكتور أحمد الرخ، الأستاذ بجامعة الأزهر الشريف، أن الراحة في أصلها نعمة من نعم الله تعالى، لكنها قد تنقلب إلى نقمة وآفة خطيرة إذا أسيء فهمها أو أسيء استعمالها، مشددًا على أن الإسلام ليس دين بطالة ولا كسل ولا خمول، وإنما دين يحث على العمل والإنتاج والتقدم والرقي في كل مجالات الحياة.

وأوضح الرخ خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن النصوص الشرعية في القرآن الكريم والسنة النبوية لم تكتفِ بالأمر بالعمل فحسب، بل دعت إلى إتقان العمل وتجويده وإحسانه، حتى صار الإحسان في العمل سببًا من أسباب محبة الله تعالى لعباده، لافتًا إلى أن الإسلام لا يرضى بالعمل الشكلي أو الأداء الضعيف، وإنما يريد المسلم متقنًا لما يؤديه، محسنًا فيما يقوم به.

وأشار إلى أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن يترك أصحابه أبدًا يركنون إلى الدعة أو التكاسل، مستشهدًا بحديثه الشريف: «على كل مسلم صدقة»، وهو ما تعجب منه الصحابة رضي الله عنهم، خاصة مع وجود الفقير والمعدم بينهم، ومن كان يعاني شدة الجوع، كأبي هريرة رضي الله عنه، فلما سألوا النبي صلى الله عليه وسلم: أرأيت إن لم يجد؟ بيّن لهم منهجًا عمليًا متكاملًا للحياة يقوم على العمل والسعي.

وبيّن أن النبي صلى الله عليه وسلم تدرج مع أصحابه في أبواب العمل والخير، فأمر من لا يجد مالًا أن يعمل بيده فينفع نفسه ويتصدق، فإن لم يستطع العمل أعان ذا الحاجة الملهوف، فإن لم يقدر أمر بالمعروف أو قال كلمة طيبة، فإن لم يفعل أمسك عن الشر فجعل ذلك صدقة، مؤكدًا أن الإسلام لا يترك الإنسان في أي حال بلا دور أو رسالة، وإنما يفتح له دائمًا بابًا من أبواب الخير بحسب طاقته.

وأوضح الرخ أن هذا المنهج النبوي يعكس حرص الإسلام على غرس القوة والنشاط والهمة في نفوس المسلمين، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «المؤمن القوي خير وأحب إلى الله من المؤمن الضعيف»، مبينًا أن الضعف المقصود هو ضعف الهمة الناتج عن الكسل والبطالة، بينما المؤمن القوي هو العامل المنتج الذي يجعل حياته كلها حركة وسعيًا نافعًا.

وأكد أن القرآن الكريم رسخ هذا المعنى بوضوح في قوله تعالى: ﴿فإذا فرغت فانصب﴾، أي إذا انتهى الإنسان من عمل دخل في عمل آخر، فلا وجود في الإسلام لفراغ دائم أو بطالة مستمرة، محذرًا من أن التكاسل عن العمل قد يجر الإنسان في النهاية إلى مدّ يده للناس أو الوقوع في الحرام.

واستشهد بتفسير العلماء لقوله تعالى: ﴿وتزودوا فإن خير الزاد التقوى﴾، موضحًا أن بعض الناس في زمن النبي صلى الله عليه وسلم كانوا يخرجون للحج بلا زاد بدعوى التوكل، فإذا نفد ما معهم اضطروا إلى سؤال الناس أو الاعتداء على أموالهم، فجاء الأمر الإلهي بالتزود مع التأكيد أن التقوى هي ما يكف الإنسان عن سؤال الناس ويحفظه من الحرام.

وأكد على أن الإسلام يريد للمسلم أن يسعى ويعمل ويجتهد، ليأتيه رزقه من طريق حلال كريم، بعيدًا عن الذل أو العدوان أو الوقوع في الإثم، لتظل النعمة نعمة، ولا تتحول الراحة إلى نقمة.

