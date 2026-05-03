فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة

كتب : محمد سامي

07:10 م 03/05/2026 تعديل في 07:12 م
    شيرين مع هاني شاكر في كليب الحلم الجميل
    شيرين مع هاني شاكر

نعت الفنانة شيرين، الفنان الكبير هاني شاكر، الذي رحل عن عالمنا، معبرة عن حزنها الشديد لفقدانه، مؤكدة أن الساحة الفنية فقدت صوتًا استثنائيًا ترك بصمة لا تُنسى في قلوب جمهوره.

وقالت شيرين، في رسالة مؤثرة إن رحيل هاني شاكر أعاد إلى الأذهان ذكريات مشاركتهما في كليب "الحلم الجميل"، مشيرة إلى أن كلمات الأغنية التي جسدت الفراق تمثيليًا في الماضي، أصبحت اليوم واقعًا مؤلمًا.
وأضافت: "راح اللي كان بصدق صوته بيمسح دموعنا، وراح معاه جزء كبير من البيت الصغير اللي سكن قلوبنا بسببه"، مؤكدة أن صوته سيظل حاضرًا رغم الغياب.

رسالة شيرين للنجم الراحل هاني شاكر

وتابعت: "يا هاني، أنت غبت بجسدك بس، لكن سبت لنا حلم السنين اللي مش ممكن يدوب، وصوت هيفضل يصبّر قلوبنا كل ما نقول آه".
واختتمت شيرين رسالتها بتقديم خالص العزاء لأسرة الفنان الراحل ومحبيه، داعية الله أن يتغمده بواسع رحمته ويلهمهم الصبر والسلوان.

رحيل أمير الغناء العربي هاني شاكر

توفي منذ قليل، أمير الغناء العربي المطرب هاني شاكر، عن عمر ناهز الـ 74 عامًا، بعد معانته من انتكاسة صحية جديدة ووضعه تحت الملاحظة في العناية المركزة بإحدى المستشفيات في باريس، وفق ما أعلن نجله وأكدت مصادر بنقابة المهن الموسيقية لمصراوي.

