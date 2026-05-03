أجاب الشيخ عويضة عثمان، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، عن سؤال حول حكم تأخير الصلاة بسبب الدراسة أو العمل، مؤكدًا أن الأصل هو أداء الصلاة في وقتها، لقوله تعالى: "إن الصلاة كانت على المؤمنين كتابًا موقوتًا"، وأن على الإنسان أن يسعى قدر استطاعته لعدم تأخيرها.

حكم الجمع بين الصلاتين عند الضرورة

وأوضح أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، خلال حوار بحلقة برنامج "فتاوى الناس"، المذاع على قناة الناس، اليوم الأحد، أن هناك حالات ضرورية قد يمر بها الإنسان، مثل امتداد المحاضرات أو الانشغال بعمل لا يمكن تركه كإجراء عملية جراحية، وهنا يجوز له أن ينوي الجمع بين الصلاتين جمع تأخير، كالجمع بين الظهر والعصر أو المغرب والعشاء.

وأضاف أن هذا التيسير مستند لما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في جمعه بين الصلوات لرفع الحرج عن الأمة، كما أوضح ذلك الصحابي عبد الله بن عباس، مشددًا على أن هذا لا يكون عادة مستمرة، بل يُلجأ إليه عند الحاجة فقط.

الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال

وأكد أن الصلاة لا تسقط عن المسلم بأي حال، بل يجب الحفاظ عليها إما في وقتها أو بالجمع عند الضرورة، مشيرًا إلى أهمية حرص الشباب على السؤال عن الصلاة والاهتمام بها.

وشدد على أن المحافظة على الصلاة تنعكس إيجابًا على حياة الإنسان، حتى في دراسته وعمله، داعيًا الطلاب إلى أداء ما عليهم من واجبات دينية مع الأخذ بالأسباب في المذاكرة، لأن التوفيق من الله يأتي مع السعي والالتزام.

اقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أمين الفتوى: "القوامة" ليست سيطرة أو قهرًا.. و"اللي يحب مراته لا يضربها"







