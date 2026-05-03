إعلان

أمينة الفتوى توضح الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي (فيديو)

كتب : علي شبل

07:10 م 03/05/2026

د. هند حمام

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، قائلة إن الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: بينونة صغرى، وبينونة كبرى، لافتة أن التفرقة بينهما ترتبط بعدد الطلقات وانتهاء العدة.

أوضحت أمينة الفتوى، خلال لقائها ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة “الناس”، اليوم الأحد، أن البينونة الصغرى تكون في حال الطلقة الأولى أو الثانية إذا انتهت العدة، حيث تصبح الزوجة بائنة من زوجها، لكن يجوز له الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين، وبموافقتها ورضاها، باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انتهت بانقضاء العدة.

وأضافت أن الطلاق في المرة الثالثة يُعد بينونة كبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته مباشرة، إذ لا تحل له شرعًا إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، ويحدث بينهما دخول ومعاشرة، ثم يقع الطلاق دون أي اتفاق مسبق، حتى لا يكون ذلك من باب “المحلل”.

وأكدت أن الرجوع في حالة البينونة الكبرى لا يُعد مجرد رجعة، بل يكون بزواج جديد كامل الأركان، بعد تحقق الشروط الشرعية السابقة.

وختمت أمينة الفتوى لافتة إلى أن هناك فرقًا بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، حيث إن الطلقة الأولى أو الثانية قبل انتهاء العدة تظل رجعية، ويحق للزوج خلالها مراجعة زوجته دون عقد جديد، أما بعد انتهاء العدة فتتحول إلى بينونة صغرى وتخضع لأحكامها.



اقرأ أيضاً:

حكم قضاء الصيام عن الميت.. أمين الفتوى يوضح متى يسقط ومتى يجب أداؤه (فيديو)

ما حكم الشبكة في حال وفاة الخاطب؟.. أمينة الفتوى تجيب (فيديو)

أمين الفتوى: "القوامة" ليست سيطرة أو قهرًا.. و"اللي يحب مراته لا يضربها"


لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

هند حمام فتاوى المرأة فتاوى النساء

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

أديب: الهجوم على محمود سعد بسبب "الطيبات" غير مبرر بعد إخلاء مسؤوليته
أخبار مصر

أديب: الهجوم على محمود سعد بسبب "الطيبات" غير مبرر بعد إخلاء مسؤوليته
الأرصاد تحذر: طقس متقلب غدًا وأمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية
أخبار مصر

الأرصاد تحذر: طقس متقلب غدًا وأمطار ورياح واضطراب في الملاحة البحرية
فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
زووم

فضيت علينا الدار ....شيرين تنعي هاني شاكر بكلمات مؤثرة
الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
علاقات

الحظ يبتسم.. 5 أبراج على موعد بانفراجة كبيرة الأيام المقبلة
قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر
حوادث وقضايا

قرارات عاجلة من النيابة في واقعة مقتل طالب الأزهر طعنًا بمدينة نصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

السيسي ينعى هاني شاكر: صوت أصيل قدّم إبداعات خالدة في وجدان المصريين
سفير مصر لدى فرنسا يكشف إجراءات نقل جثمان الفنان هاني شاكر إلى أرض الوطن
السيسي يوجه بتعزيز الحماية الاجتماعية وتوفير السلع الاستراتيجية للمواطنين
انخفاض الحرارة وأمطار.. الأرصاد تعلن تفاصيل الطقس حتى الجمعة
رابطة الأندية تحدد 20 مايو موعدًا لإقامة الجولة الأخيرة في الدوري
تفاصيل ضبط محامي ضياء العوضي في القاهرة الجديدة