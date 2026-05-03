أوضحت هند حمام، أمينة الفتوى بدار الإفتاء المصرية، الفرق بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، قائلة إن الطلاق البائن ينقسم إلى نوعين: بينونة صغرى، وبينونة كبرى، لافتة أن التفرقة بينهما ترتبط بعدد الطلقات وانتهاء العدة.

أوضحت أمينة الفتوى، خلال لقائها ببرنامج “فقه النساء”، المذاع على قناة “الناس”، اليوم الأحد، أن البينونة الصغرى تكون في حال الطلقة الأولى أو الثانية إذا انتهت العدة، حيث تصبح الزوجة بائنة من زوجها، لكن يجوز له الرجوع إليها بعقد ومهر جديدين، وبموافقتها ورضاها، باعتبار أن العلاقة الزوجية قد انتهت بانقضاء العدة.

وأضافت أن الطلاق في المرة الثالثة يُعد بينونة كبرى، وفي هذه الحالة لا يجوز للزوج أن يراجع زوجته مباشرة، إذ لا تحل له شرعًا إلا بعد أن تتزوج زوجًا آخر زواجًا صحيحًا، ويحدث بينهما دخول ومعاشرة، ثم يقع الطلاق دون أي اتفاق مسبق، حتى لا يكون ذلك من باب “المحلل”.

وأكدت أن الرجوع في حالة البينونة الكبرى لا يُعد مجرد رجعة، بل يكون بزواج جديد كامل الأركان، بعد تحقق الشروط الشرعية السابقة.

وختمت أمينة الفتوى لافتة إلى أن هناك فرقًا بين الطلاق البائن والطلاق الرجعي، حيث إن الطلقة الأولى أو الثانية قبل انتهاء العدة تظل رجعية، ويحق للزوج خلالها مراجعة زوجته دون عقد جديد، أما بعد انتهاء العدة فتتحول إلى بينونة صغرى وتخضع لأحكامها.





