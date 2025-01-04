محمد على يوضح ذكر تدرك به مَن سبقك وتسبق به مَن بعدك

كتب-محمد قادوس:

ما هو الذكر الذي تدرك به مَن سبقك وتسبق به مَن بعدك؟.. سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده التنافس في الطاعة والمسارعة إلى الخير خُلُقٌ عظيمٌ، لا يتَّصِفُ به إلا أصحاب الهمة العالية.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن السنة النبوية فيها الكثير من المواقف والأمثلة الدالة على المسارعة إلى الطاعات والتنافس في والخيرات.. ومن هذه المواقف ذلك الذي دار بين النبي -صلى الله عليه وسلم- وبين بعض فقراء الصحابة.

واستشهد الداعية بحديث ورد عن أبي هريرة رضي الله عنه: (أن فقراء المهاجرين أتوا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: ذهب أهلُ الدُّثورِ (أصحاب الأموال الكثيرة) بالدرجات العُلى والنعيم المقيم، فقال: وما ذاك؟ قالوا: يُصلُّون كما نصلي، ويصومون كما نصوم، ويتصدقون ولا نتصدق، ويعتقون ولا نعتق. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أفلا أعلمكم شيئا تدركون به من سبقكم، وتسبقون به مَنْ بعدكم، ولا يكون أحد أفضل منكم، إلا من صنع مثل ما صنعتم؟ قالوا: بلى يا رسول الله، قال: تسبحون وتكبرون وتحمدون دُبُرَ (عَقِبَ) كل صلاة ثلاثا وثلاثين مرة. قال أبو صالح: فرجع فقراء المهاجرين إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقالوا: سمع إخواننا أهل الأموال بما فعلنا ففعلوا مثله، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء) رواه مسلم.

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