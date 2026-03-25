إعلان

أسامة قابيل يحسم: هل تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا؟

كتب : علي شبل

05:11 م 25/03/2026

الدكتور أسامة قابيل

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

حسم الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، جدلاً أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رأي الشرع في تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا؟.. سؤال أجاب عنه قابيل، موضحًا أن ما أُثير مؤخرًا بشأن تحريم تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تصحيح وبيان دقيق للحكم الشرعي، مشددًا على أن الإسلام لا يعادي التقدم العلمي، بل يدعو إلى كل ما فيه مصلحة الإنسان وحفظ حياته.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات خاصة، أن الفتاوى المتداولة جرى فهمها بشكل غير دقيق، حيث لم تُحرِّم استخدام الذكاء الاصطناعي في ذاته، وإنما حذّرت من الاعتماد الكامل عليه في تشخيص الأمراض أو وصف العلاج دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لما قد يترتب على ذلك من أخطاء طبية تُعرض حياة الإنسان للخطر.
وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرجوع إلى أهل التخصص، مستشهدًا بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مؤكدًا أن المجال الطبي من أخطر المجالات التي لا يجوز فيها الاجتهاد أو الاعتماد على وسائل غير منضبطة دون إشراف بشري مؤهل.
وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في دعم الأطباء وتحليل البيانات الطبية لا حرج فيه شرعًا، بل قد يكون مطلوبًا إذا أسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبي كامل ومسؤول.
وشدد الدكتور أسامة قابيل، على أن الحكم الشرعي يقوم على التوازن، فيجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب كوسيلة مساعدة، بينما لا يجوز الاعتماد عليه بشكل منفرد في التشخيص أو العلاج، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول الفتاوى، حفاظًا على وعي الناس وصحتهم.

الإفتاء توضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض

وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت، في فتوى نشرها مصراوي مؤخراً، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخُّل أو إشرافٍ من طبيبٍ مختصٍّ -مُحرَّم شرعًا؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفةٍ لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة بحفظه.


اقرأ أيضاً:

هل يوجد صيغة مخصصة للصلاة على النبي لفك الكرب والفرج العاجل؟

ما حكم إلقاء أوراق مكتوب عليها لفظ الجلالة؟


حكم صلاة المرأة بدون حجاب.. وهل تبطل إذا وقع منها الحجاب أثناء الصلاة؟

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

رياضة محلية

قرار جديد داخل الأهلي بشأن إدارة كرة القدم.. ماهو؟
حوادث وقضايا

براءة طبيب النساء المتهم بالتسبب في وفاة زوجة الداعية عبدالله رشدي

حوادث وقضايا

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
شئون عربية و دولية

إطلاق صواريخ إيرانية نحو ديمونا وسقوط أحدها قرب منطقة "روتم".. فيديو

علاقات

تفوق على ميكي ماوس.. 10 معلومات عن بطوط الذي أحبه الجميع

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

* ترامب يتوعد إيران بـ"فتح أبواب الجحيم" إذا لم تتقبل هزيمتها عسكريًا (البيت الأبيض)
وزير الخارجية الإيراني: تل أبيب دفعت أمريكا للحرب لتحقيق مشروع إسرائيل الكبرى
عاجل - إيران ترفض الخطة الأمريكية لوقف إطلاق النار
وزير العمل يُصدرُ قرارًا وزاريًا بحظر تشغيل الأطفال أقل من 15 سنة
تفاصيل اجتماع مدبولي بشأن إجراءات ترشيد استهلاك المواد البترولية والكهرباء
الإعدام لـ 4 متهمين بالاعتداء على أطفال مدرسة سيدز وبراءة 2 آخرين
أول ضحايا الطقس والأمطار.. مصرع سيدة في انهيار سقف عقار بالإسكندرية- صور
بعد نجاح دولة التلاوة.. الرئيس السيسي يوجه بإطلاق برنامج دولة الفنون والإبداع
مصر تطالب بوقف الاعتداءات الإيرانية على دول الخليج فورًا
الحكومة تكشف حقيقة تأثر مصر بأي تسريبات إشعاعية محتملة
بعد تصديق الرئيس.. عقوبة التهرب من التجنيد والاستدعاء للاحتياط
"عوة" تعيد الشتاء.. 22 صورة ترصد موجة الطقس السيئ في الإسكندرية
الطقس السيئ يضرب محافظات الجمهورية.. أمطار غزيرة ورعد وبرق- (تغطية خاصة)
هدم الجسور والتهجير.. كيف تُعيد إسرائيل هندسة جنوب لبنان عبر "الليطاني"؟