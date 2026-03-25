حسم الدكتور أسامة قابيل، من علماء الأزهر الشريف، جدلاً أُثير مؤخرًا عبر مواقع التواصل الاجتماعي بشأن رأي الشرع في تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي.

هل تشخيص الأمراض بالذكاء الاصطناعي حرام شرعًا؟.. سؤال أجاب عنه قابيل، موضحًا أن ما أُثير مؤخرًا بشأن تحريم تشخيص الأمراض باستخدام الذكاء الاصطناعي يحتاج إلى تصحيح وبيان دقيق للحكم الشرعي، مشددًا على أن الإسلام لا يعادي التقدم العلمي، بل يدعو إلى كل ما فيه مصلحة الإنسان وحفظ حياته.

وأوضح العالم الأزهري، في تصريحات خاصة، أن الفتاوى المتداولة جرى فهمها بشكل غير دقيق، حيث لم تُحرِّم استخدام الذكاء الاصطناعي في ذاته، وإنما حذّرت من الاعتماد الكامل عليه في تشخيص الأمراض أو وصف العلاج دون الرجوع إلى الطبيب المختص، لما قد يترتب على ذلك من أخطاء طبية تُعرض حياة الإنسان للخطر.

وأشار إلى أن الشريعة الإسلامية أقرت مبدأ الرجوع إلى أهل التخصص، مستشهدًا بقوله تعالى: "فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون"، مؤكدًا أن المجال الطبي من أخطر المجالات التي لا يجوز فيها الاجتهاد أو الاعتماد على وسائل غير منضبطة دون إشراف بشري مؤهل.

وأضاف أن استخدام الذكاء الاصطناعي كأداة مساعدة في دعم الأطباء وتحليل البيانات الطبية لا حرج فيه شرعًا، بل قد يكون مطلوبًا إذا أسهم في تحسين جودة التشخيص والعلاج، بشرط أن يكون ذلك تحت إشراف طبي كامل ومسؤول.

وشدد الدكتور أسامة قابيل، على أن الحكم الشرعي يقوم على التوازن، فيجوز استخدام الذكاء الاصطناعي في الطب كوسيلة مساعدة، بينما لا يجوز الاعتماد عليه بشكل منفرد في التشخيص أو العلاج، داعيًا إلى تحري الدقة قبل تداول الفتاوى، حفاظًا على وعي الناس وصحتهم.

الإفتاء توضح حكم استخدام الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض



وكانت دار الإفتاء المصرية كشفت، في فتوى نشرها مصراوي مؤخراً، أن استخدام تطبيقات الذكاء الاصطناعي في القطع بتشخيص الأمراض دون كشف حقيقي وتحديد الأدوية دون تدخُّل أو إشرافٍ من طبيبٍ مختصٍّ -مُحرَّم شرعًا؛ لما في ذلك من تعريض النفس للضرر والهلاك، ومخالفةٍ لمبدأ الاختصاص الذي جاءت الشريعة بحفظه.



