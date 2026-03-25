تتعرض مصر لظروف جوية باردة، وتتساقط الأمطار وحبات البرد على مساحات واسعة، وفي هذه الحالة من الطقس الشتوي المتقلب، نشرت الإفتاء بعض الصيغ المستحبة عند سماع الرعد ورؤية البرق ونزول المطر.

عند سماع الرعد:

“سبحانَ الذي يُسبِّحُ الرعدُ بحمدِه، والملائكةُ من خيفتِه”

وعند رؤية البرق:

“اللهم اجعلها أمطارَ خيرٍ وبركة، ولا تجعلها أمطارَ عذابٍ ونقمة”

وعند نزول المطر:

“اللهم صيِّبًا نافعًا”

وقد أخبرنا صلى الله عليه وسلم أن سقوط المطر من الأوقات التي لا يرد فيها الله سبحانه وتعالى الدعاء، لقوله صلى الله عليه وسلم: "ثنتان ما تردان الدعاء عند النداء وتحت المطر".

ونشرت الإفتاء، عبر صفحتها الرسمية على فيسبوك، تلك الأدعية المستحبة، وقت المطر.. رددها الآن:

اللهم يا من بيدك الغيث والرحمة، نسألك في هذه اللحظات المباركة ومع نزول المطر أن تجعلها ساعة استجابة، اللهم اجعل هذا المطر خيرًا وبركة، وسقيا رحمة لا سقيا عذاب ولا بلاء ولا هدم ولا غرق.

اللهم كما أنزلت الماء من السماء فأحييت به الأرض بعد موتها، فأحيِ قلوبنا بذكرك، وأنر صدورنا بالإيمان، واغسل عنا ذنوبنا وخطايانا كما يغسل المطر الأرض.

اللهم ارزقنا من واسع فضلك، وافتح لنا أبواب الخير والرزق، وبارك لنا في أعمارنا وأعمالنا، واكتب لنا التوفيق والسداد في كل خطوة نخطوها.

اللهم إن لنا دعواتٍ في قلوبنا لا يعلمها إلا أنت، فاستجب لنا، وحقق لنا ما نتمنى، واصرف عنا ما يؤذينا، واكتب لنا الخير حيث كان ثم أرضِنا به.

اللهم اجعل هذا المطر رحمة على بلادنا وبلاد المسلمين، وانفع به العباد والزرع، واملأ به السدود والأنهار، واجعله سببًا في الخير والبركة.

اللهم اغفر لنا ولوالدينا، وارحمنا برحمتك الواسعة، واكتب لنا السعادة في الدنيا والآخرة، واجعلنا من المقبولين عندك.

اللهم تقبل منا الدعاء، وأنت السميع العليم، وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم.

