ما حكم استحضار النية عند إخراج الزكاة؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:20 م 25/03/2026

دار الإفتاء المصرية

ما حكم استحضار النية عند إخراج الزكاة؟.. سؤال تلقته دار الإفتاء المصرية، أجابت عنه لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة الرأي الشرعي في تلك المسألة.

وفي ردها، أوضحت لجنة الفتوى أن الفقهاء اشترطوا عند إخراج الزكاة نية مقارنة للأداء، وتلزم هذه النية عند دفع الزكاة.

وأضافت اللجنة، في بيان فتواها: فمن نوى الزكاة عند دفعها فإنَّها تدخل في باب الزكاة، أمَّا إذا لم يكن قد نوى الزكاة عند دفعها فلا يمكنه اعتبار ما أخرجه محسوبًا من الزكاة الواجبة عليه؛ لانعدام النية عند الإنفاق، ويكون ما أداه صدقة من الصدقات.

مصارف الزكاة الشرعية

وتُعطى الزكاة، سواء زكاة المال أو زكاة الفطر، للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب، وكذلك لباقي الأصناف الثمانية التي ذكرهم الله تعالى في آية مصارف الزكاة، وجاءت في قوله تعالى:
﴿إِنَّمَا الصَّدَقَاتُ لِلْفُقَرَاءِ وَالْمَسَاكِينِ وَالْعَامِلِينَ عَلَيْهَا وَالْمُؤَلَّفَةِ قُلُوبُهُمْ وَفِي الرِّقَابِ وَالْغَارِمِينَ وَفِي سَبِيلِ اللَّهِ وَابْنِ السَّبِيلِ فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَكِيمٌ﴾ (التوبة: 60).

محامي أطفال مدرسة سيدز: المتهمين أمامهم فرصة وحيدة للطعن على حكم إعدامهم
