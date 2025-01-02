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فضل شهر رجب ولماذا سمي بـ" الفرد"؟.. الأزهر للفتوى يوضح

03:52 م الخميس 02 يناير 2025

شهر رجب

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كتب-محمد قادوس:

أوضح مركز الأزهر العالمي للفتوى الإلكترونية، فضل شهر رجب وسبب تسمية شهر رجب بـ"الأصم والفرد"؟

وقال الأزهر للفتوى في شأن فضل شهر رجب، أنه هو الشهر السابع في التقويم الهجري، وأحد الأشهر الحُرُم التي عظّمَ الحقُّ سبحانه حُرْمَتها.

وأضاف الزهر للفتوى عبر صفحته الرسمية على فيسبوك: يسمى شهر رجب بـ" الأصم والفرد"؛ لأنه انفرد عن بقية الأشهر الحرم، حيث جاءت متواليات وجاء هو منفردًا، كما يسمى برجب مُضَر؛ لأن قبيلة مُضر كانت تعظمه.

واوضح المركز أن شهر رجب يتميَّزُ عن باقي الشهور بحدوث معجزة الإسراء والمعراج يوم السابع والعشرين منه على المشهور.

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شهر رجب مركز الأزهر العالمي للفتوى تسمية شهر رجب بالأصم والفرد
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