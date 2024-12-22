محمد علي يوضح حكم تغسيل المرأة لزوجها المتوفي؟

كتب-محمد قادوس:

حكم تغسيل المرأة لزوجها المتوفي؟..سؤال تلقاه مصراوي وعرضه على الدكتور محمد علي، الداعية الإسلامي والذي أوضح في رده يجوز للزوجة أن تغسل زوجها؛ لأن الرسول ﷺ قال لعائشة: لو مت قبلي؛ لغسلتك، وقد غسل علي رضي الله عنه فاطمة، وغسلت أسماء بنت عميس أبا بكر الصديق زوجها رضي الله عنهما ، فلا حرج في ذلك.

وقد اتفق العلماء على جواز أن تغسل الزوجة زوجها الميت، روى الإمام مالك في الموطأ أن أسماء بنت عميس غسلت زوجها أبا بكر رضي الله عنهما بوصية منه بحضرة المهاجرين والأنصار فلم ينكر ذلك أحد.

قال ابن المنذر: وأجمعوا أن المرأة تغسل زوجها إذا مات.

واختلفوا هل يغسل الزوجُ امرأتَه إذا ماتت .. فذهب جمهور العلماء إلى أن للرجل أن يغسل زوجته، والدليل ما رواه أصحاب السنن أن عليًا رضي الله عنه-غسل فاطمة -رضي الله عنهما. واشتهر ذلك بين الصحابة فلم ينكره أحد فصار بمنزلة الإجماع السكوتي.

وأضاف علي في رده لمصراوي: أن السادة الأحناف فذهبوا إلى عدم جواز أن يغسل الرجل زوجته الميتة، وحجتهم أن المرأة بموتها تنقطع العلاقة الزوجية بينها وبين زوجها، وبالتالي فلا يحل له مسها ولا النظر إليها، كما لو طلقها قبل الدخول، ولكن الأحاديث وعمل الصحابة والقياس حجة عليهم.

وعلى هذا فإن لكلا الزوجين أن يغسل صاحبه إذا مات.

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