إعلان

ترامب: أضفت يوما للمهلة وبعدها سيعود الإيرانيون إلى العصر الحجري

كتب : عبدالله محمود

09:20 م 06/04/2026 تعديل في 07/04/2026

الرئيس الامريكي دونالد ترامب

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، إنه أضاف يوما إلى المهلة، مؤكدًا أنه بعد ذلك لن يبقى لدى الإيرانيين جسور ولا منشآت طاقة.
وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي بالبيت الأبيض اليوم الإثنين، أن الإيرانيين سيعودون إلى العصر الحجري إذا لم يبرموا اتفاقا مع الولايات المتحدة.
وأعرب ترامب عن خيبة أمله إزاء دول حلف شمال الأطلسي "الناتو" التي قالت إنها ستساعد بلاده بعد الانتصار.
وأشار الرئيس الأمريكي، إلى أنه يأمل ألا تضطر الولايات المتحدة إلى قصف منشآت الطاقة في إيران.
وأكد ترامب، أنه ألغى الاتفاق النووي وقتل قاسم سليماني، مضيفا أنه لو كان لا يزال على قيد الحياة لكانت الولايات المتحدة تتعامل مع إيران مختلفة تماما الآن.
وأوضح ترامب أنه قال لرئيس حكومة الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنه لولا شن العملية على إيران لكانت إسرائيل وأجزاء واسعة من الشرق الأوسط قد مُحيت.
وجدد الرئيس الأمريكي تأكيده على أمله في عدم الاضطرار إلى قصف منشآت الطاقة في إيران.

ترامب: الجانب الإيراني مستعد ويرغب في التوصل إلى اتفاق

وأضاف ترامب، أن الجانب الإيراني مستعد ونشط ويرغب في التوصل إلى اتفاق، رافضًا التحدث عن وقف إطلاق النار أو تفاصيل أخرى بشأن المحادثات الجارية بين طهران واشنطن.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

دونالد ترامب إيران أمريكا البيت الأبيض

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

انطلاق "الملتقى الأول للمجتمع الأهلي المصري" بالشراكة بين "مؤسسة ساويرس"
أخبار مصر

الإندبندنت: مصر وجهة آمنة للسياحة ولا تأثير للصراعات
أخبار مصر

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
مدارس

طقس اليوم.. بيان مهم من الأرصاد بشأن الأحوال الجوية خلال الساعات المقبلة
أخبار مصر

الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
رياضة محلية

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

عملية إنقاذ بنصف مليار دولار.. كيف تخسر واشنطن في إيران حتى حين تنتصر؟
طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية
لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق