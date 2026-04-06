حقيقة تعليق الدراسة يومي الأربعاء والخميس بسبب التقلبات الجوية

كتب : أحمد الجندي

09:00 م 06/04/2026

وزارة التربية والتعليم

تزايدت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن احتمالية تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل بسبب سوء الأحوال الجوية.

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي، ولم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعليق الدراسة خلال هذين اليومين.

وأوضح المصدر أن جميع المدارس ستستقبل الطلاب وفق الخريطة الزمنية المعتادة، مشددًا على أن أي تصريحات غير رسمية حول تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة.

