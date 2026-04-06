تزايدت خلال الساعات الأخيرة تساؤلات أولياء الأمور والطلاب بشأن احتمالية تعطيل الدراسة يومي الأربعاء والخميس 8 و9 أبريل بسبب سوء الأحوال الجوية.

تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

ومن جانبه، أكد مصدر مسئول بوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن الدراسة مستمرة بشكل طبيعي، ولم تصدر أي قرارات رسمية تتعلق بتعليق الدراسة خلال هذين اليومين.

وأوضح المصدر أن جميع المدارس ستستقبل الطلاب وفق الخريطة الزمنية المعتادة، مشددًا على أن أي تصريحات غير رسمية حول تعطيل الدراسة لا أساس لها من الصحة.