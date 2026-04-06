كشفت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، تفاصيل طقس الساعات المقبلة، حيث توقعت سقوط أمطار خفيفة إلى متوسطة على مناطق متفرقة من السواحل الشمالية والوجه البحري، قد تكون غزيرة ورعدية، أحيانًا بنسبة حدوث ٢٠ ٪؜ تقريبًا على بعض المناطق.

كما توقعت فرص أمطار خفيفة على مناطق من القاهرة الكبرى وخليج السويس وسيناء ومدينتي حلايب وشلاتين.

وأشارت الأرصاد إلى نشاط حركة الرياح على أغلب الأنحاء قد تكون مثيرة للرمال والأتربة على مناطق من شمال الصعيد ومحافظة البحر الأحمر وسيناء.