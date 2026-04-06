تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال

كتب : آية محمد

07:04 م 06/04/2026

قال محمد إبراهيم، النائب التنفيذي والمتحدث الرسمي باسم الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، إن الشريحة الجديدة المخصصة للأطفال ستحتوي على المحتوى المناسب لهم فقط، ولن تتضمن أي محتوى ضار أو غير ملائم.

وأضاف إبراهيم خلال مداخلة هاتفية في برنامج "كلمة أخيرة"، أن الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات يجري حاليا تجارب فنية مع شركات الاتصالات الأربعة العاملة في مصر، إذ من المتوقع أن تكون الشريحة متاحة خلال حوالي شهرين ليستمتع بها جميع الأطفال.

وكان محمد شمروخ، رئيس الجهاز القومي لتنظيم الاتصالات، أعلن أمس خلال اجتماع لجنة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات بمجلس النواب، عن إطلاق باقة جديدة خاصة باستخدامات الأطفال للهواتف المحمولة، موضحا أن الشريحة الخاصة بالأطفال قيد الإعداد الفني والاختبارات، وسيتم طرحها تجاريا قريبا.

وأوضح إبراهيم، أن جميع شرائح الإنترنت الحالية توفر كل الخدمات والتطبيقات والألعاب بشكل متاح للجميع، بينما ستتيح شريحة الأطفال وصول الإنترنت والمحتوى المناسب لأعمارهم فقط، بما يشمل الألعاب والمواقع الآمنة، ولن يتوافر أي محتوى ضار.

وأشار إلى أنه لم يحدد بعد العمر الذي ستستهدفه الشريحة، كما أن المحتوى الذي سيتم منعه سيقرره المجلس الأعلى للطفولة مع الجهات المعنية بالدولة، نظرا لأن طبيعة المحتوى المناسب للأطفال تتغير باستمرار.

وأكد إبراهيم أنه قبل تنفيذ الفكرة، تم الاطلاع على التجارب العالمية، مثل التجربة الأسترالية التي تحدد دخول الأطفال لمواقع التواصل الاجتماعي حتى سن 16، إلى جانب استخدام أساليب التعرف على هوية المستخدم عبر رقم الهوية أو الذكاء الاصطناعي، وأنه سيتم اختيار الطريقة الأنسب لضمان حماية الأطفال من أي محتوى ضار.

