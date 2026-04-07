نائبة ديمقراطية تدعو لعزل ترامب ووزير الحرب الأمريكي.. ما السبب؟


كتب- محمد أبو بكر:

05:45 ص 07/04/2026

ترامب وهيجسيث

أعلنت ياسمين أنصاري النائبة الديمقراطية عن ولاية أريزونا، عن عزمها تقديم مواد لعزل بيت هيجسيث، وزير الحرب الأمريكي، بسبب طريقة تعامله مع العمليات العسكرية الأمريكية في إيران.

قالت "أنصاري"، في بيان رسمي: "تعريض هيجسيث المتهور لأفراد الخدمة الأمريكية وارتكابه جرائم الحرب المتكررة يمثل سببًا كافيًا لعزله وإقالته من المنصب"، مشيرة إلى أن الوزير انتهك قسمه في المنصب وواجبه تجاه الدستور من خلال إدارته للحرب، بحسب روسيا اليوم.

أضافت النائبة الديمقراطية، أن انتقاداتها لم تقتصر على "هيجسيث"، بل دعت الحكومة إلى تفعيل التعديل الخامس والعشرين لعزل الرئيس ترامب نفسه، بسبب تصريحاته المضطربة حول الحرب، في إشارة إلى منشوره الأخير على منصة تروث سوشيال، إذ هدد القادة الإيرانيين قائلة: "افتحوا أيها المجانين المضيق اللعين، وإلا ستعيشون في الجحيم".

أكدت:"التعديل الخامس والعشرون موجود لسبب؛ يجب على الحكومة استخدامه، ومستقبل القوات الأمريكية والشعب الإيراني وأساس النظام العالمي بأسره على المحك".

يُذكر أن أنصاري، ليست أول ديمقراطية تقترح عزل هيجسيث، فقد سبقتها النائبة شري ثانيدار عن ولاية ميشيجان في العام الماضي، إلا أن المواد التي قدمتها لم تُعرض على التصويت حتى الآن.

يأتي هذا بينما تتواصل الحرب الأمريكية الإسرائيلية على إيران لليوم التاسع والثلاثين على التوالي.

ترامب وهيجسيث عزل ترامب وهيجسيث نائبة تعتزم عزل ترامب وهيجسيث ترامب الرئيس الأمريكي حرب إيران

