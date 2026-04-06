لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا

كتب : محمد عامر , محمد البدري

07:32 م 06/04/2026

قطع مياه الشرب

أعلنت شركة مياه الشرب بالإسكندرية قطع المياه عن 5 مناطق غرب المحافظة لمدة 20 ساعة متواصلة، اعتبارًا من الساعة التاسعة صباح غد الثلاثاء، نتيجة أعمال ترحيل خط مياه رئيسي.

المناطق المتأثرة بالانقطاع

أوضحت الشركة أن الانقطاع يشمل مدينة برج العرب الجديدة، وبرج العرب القديم، وبهيج، وأبوصير، والغربانيات، حتى الانتهاء من الأعمال الجارية على الخط الرئيسي المغذي لتلك المناطق.

ترحيل خط مياه رئيسي بقطر 1500 مم

أضافت الشركة أن الأعمال تتضمن ترحيل خط مياه رئيسي بقطر 1500 مم، المغذي لرافع برج العرب الجديدة، والموجود بجوار مطار الإسكندرية الدولي، وذلك بسبب تعارض مساره مع إنشاءات محور اللواء عمر سليمان، ما يستلزم إيقاف ضخ المياه مؤقتًا لتنفيذ أعمال النقل والتعديل.

نصائح للمواطنين وأصحاب المنشآت الحيوية

ناشدت الشركة المواطنين وأصحاب المخابز والمنشآت الحيوية بتدبير احتياجاتهم من المياه خلال فترة الانقطاع، مؤكدة توفير سيارات مياه صالحة للشرب في المناطق المتأثرة.

خطوط ساخنة لطلب سيارات المياه

يمكن طلب سيارات المياه من خلال الاتصال بالخط الساخن 125 أو عبر أرقام خدمة العملاء، مع التأكيد على أن المياه ستعود تدريجيًا وبالضغوط الطبيعية فور الانتهاء من أعمال الترحيل.

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
