دوري أبطال أوروبا

سبورتينج لشبونة

21:00

أرسنال

الدوري المصري

سيراميكا كليوباترا

20:00

الأهلي

دوري أبطال أوروبا

ريال مدريد

21:00

بايرن ميونيخ

إعلان

"قبل مباراة الغد".. ماذا قدم محمد صلاح في مبارياته أمام باريس سان جيرمان؟

كتب : يوسف محمد

05:00 ص 07/04/2026

محمد صلاح 1 (1)

يلاقي فريق ليفربول غدا الأربعاء الموافق 8 أبريل الجاري، نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي في إطار منافسات بطولة دوري أبطال أوروبا موسم 2025-2026.

وتقام مباراة ليفربول أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي غدا الأربعاء، في تمام الساعة التاسعة مساءً بتوقيت القاهرة، في ذهاب ربع نهائي دوري أبطال أوروبا.

ويسعى فريق ليفربول لمصالحة جماهيره، بعد الهزيمة الكبيرة التي تلقاها الفريق أمام نظيره مان سيتي، في المباراة الماضية التي جمعت بينهما في ربع نهائي كأس الاتحاد الإنجليزي.

أرقام محمد صلاح أمام باريس سان جيرمان

ويطمح النجم المصري محمد صلاح هو الآخر لمصالحة جماهير الريدز، بعد إهداره ركلة جزاء في المباراة الماضية أمام مان سيتي، في كأس الاتحاد الإنجليزي.

وتعد مباراة الغد بين ليفربول وباريس سان جيرمان، هى المواجهة الخامسة التي يخوضها صلاح أمام نظيره باريس سان جيرمان الفرنسي، حيث سبق له مواجهة الفريق الفرنسي في مباريات من قبل.

وخلال 4 مباريات سابقة خاضها صلاح أمام باريس سان جيرمان، حقق النجم المصري الفوز في مباراتين وتلقى الهزيمة في مثلهما.

ولم يتمكن النجم المصري محمد صلاح، من تسجيل أي هدف أو تقديم أي تمريرة حاسمة، في أي مباراة خاضها صلاح أمام العملاق الفرنسي.

وكان فريق ليفربول حقق فوزا كبيرا على حساب جالاتا سراي، في ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، بنتيجة أربعة أهداف مقابل هدف وحيد بمجموع المباراتين، ليضمن التأهل إلى ربع نهائي البطولة.

والجدير بالذكر أن فريق باريس سان جيرمان الفرنسي، كان قد تمكن من تحقيق الفوز على حساب ليفربول في الدوري ذاته، خلال النسخة الماضية من البطولة.

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
كيف تخدم حرب إيران طموحات الصين في محاصرة تايوان؟
قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية
الأهلي نافيًا استقالة وليد صلاح الدين: سنتخذ الإجراءات القانونية ضد الناشر
إعلان

