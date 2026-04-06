هل يجوز قضاء أكثر من صلاة فائتة مع كل فرض حاضر؟.. أمين الفتوى يجيب

كتب - علي شبل:

تلقى الشيخ أحمد وسام، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، سؤالا ورده من طالب بالشهادة الإعدادية بمحافظة المنوفية، يقول فيه: «أنا بصلي الظهر وبجمع معاه صلوات تانية من اللي عليّ، مرة أو اتنين أو تلاتة، فهل ده يُحتسب ليّ صلاة ولا لا؟».

وفي رده، أوضح أمين الفتوى أن ما يفعله السائل أمر جيد ويدل على حرصه على أداء ما فاته، مؤكدًا خلال حلقة برنامج «فتاوى الناس»، المذاع على قناة الناس، اليوم الاثنين، أن الصلاة إذا فات وقتها لا تسقط عن الإنسان، ولا يجوز له أن يظن أن ما مضى قد انتهى، بل يظل مطالبًا بها، وعليه أن يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويعزم على قضاء ما فاته من صلوات.

وأشار وسام إلى أن من تمام التوبة قضاء العبادات التي قصّر فيها الإنسان، سواء كانت صلوات أو صيامًا أو زكاة، مؤكدًا أن التقصير لا يسقط الفرض، وإنما يوجب على الإنسان المبادرة في تعويض ما فاته بقدر استطاعته.

وأضاف أن الطريقة التي يتبعها السائل صحيحة، حيث يمكنه أن يصلي مع كل فرض حاضر فرضًا أو فرضين أو أكثر من الصلوات الفائتة، حسب ما يتيسر له من وقت وقدرة، كأن يصلي الظهر الحاضر ويصلي معه ظهرًا أو اثنين مما عليه، وكذلك في باقي الصلوات.

وختم أمين الفتوى مؤكدًا أن الاستمرار على هذا النهج يعين الإنسان على قضاء ما فاته، حتى يغلب على ظنه أنه قد أدى جميع الصلوات التي كانت عليه، مشددًا على أهمية المحافظة على الصلاة في وقتها مستقبلًا مع الاستمرار في القضاء.

اقرأ أيضاً:

هل الرسم حرام حتى لو كان مجرد موهبة وهواية؟.. أمين الفتوى يجيب





هل يجوز الاعتماد على الذكاء الاصطناعي في العلاج؟.. أمين الفتوى يجيب





إذا أحد سألني عن شخص متقدم لخطبة.. هل يجوز إفشاء عيوبه؟.. أمين الفتوى يجيب



