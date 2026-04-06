إعلان

خالد الجندي يكشف السر الخفي وراء أغلب خناقات العلاقات الزوجية

كتب : محمد قادوس

04:55 م 06/04/2026 تعديل في 10:04 م

الشيخ خالد الجندي

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكد الشيخ خالد الجندي، عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، أن هناك خيطًا دقيقًا يفصل بين اعتداء الناس في التعامل وبين مجرد اختلاف أساليبهم، موضحًا أن هذه النقطة تحديدًا تُعد السبب الرئيسي وراء كثير من الخلافات التي نشهدها في المجتمع، مشيرًا إلى أن أي مجتمع تكثر فيه النزاعات ستجد أن جذورها تعود إلى عدم التفرقة بين أسلوب الشخص وعداوته، فهناك من يتعامل بجفاء أو حدة نتيجة بيئة قاسية نشأ فيها ولم يتعلم بروتوكولات التحية والتعامل، فيُفهم سلوكه على أنه عداء رغم أنه لا يحمل أي نية لذلك.

وأضاف عضو المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية خلال حلقةبرنامج "لعلهم يفقهون"، المذاع على قناة DMC، أن هذا الخلط يتسبب في فشل عدد كبير جدًا من العلاقات الزوجية، حيث يأتي كل طرف من بيئة مختلفة بعادات وأساليب متباينة في التعبير عن المشاعر والمجاملات، موضحًا أن الاختلاف ليس مدحًا ولا ذمًا، وإنما هو تنوع طبيعي في البيئات والتنشئة، لكنه يحتاج إلى وعي وفهم حتى لا يتحول إلى صدام.

وأشار إلى أن اختلاف العادات يظهر بوضوح عند المقارنة بين المجتمعات، مثل الفارق بين المجتمع المصري وغيره في أسلوب الدعوة للطعام، حيث يميل المصريون إلى الإلحاح والتكرار باعتباره جزءًا من الذوق، بينما في مجتمعات أخرى يُعد الرفض مرة واحدة نهاية للموقف دون إلحاح، وهو ما قد يسبب دهشة وسوء فهم بين الناس عند اختلاف الثقافات.

وأوضح أن ما يضايق شخصًا قد لا يضايق آخر، والعكس صحيح، وبالتالي لا بد من التحسس لعادات الآخرين وفهم طبيعة سلوكهم، حتى يمكن التفرقة بين العداء الحقيقي وبين مجرد اختلاف في الأسلوب، مؤكدًا أن هذا الفرق هو مفتاح حل كثير من المشكلات التي نعاني منها في العلاقات اليومية.

لمعرفة مواقيت الصلاة وموعد الأذان اليوم اضغط هنا

الشيخ خالد الجندي الخلافات الزوجية العلاقات الاجتماعية برنامج لعلهم يفقهون

أحدث الموضوعات

أخبار المحافظات

"ضرب مُبرح وعُزلة".. المتهم بـ"مذبحة كرموز" يروي كواليس طفولته
اقتصاد

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
مدارس

حقيقة تغيير مواعيد امتحانات نهاية العام 2026.. التفاصيل كاملة
أخبار المحافظات

ليلة حزن في جهينة.. قصة وفاة شاب وأمه وطفله بحادث صحراوي سوهاج (فيديو
شئون عربية و دولية

صحفي لترامب: البعض يطالب بتقييم صحتك العقلية.. الأخير يرد: "لم أسمع بذلك"

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

