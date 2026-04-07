رجال ونساء.. الجيش الأمريكي يٌرسل كتيبة المدفعية 142 إلى الشرق الأوسط


كتب- محمد أبو بكر:

05:42 ص 07/04/2026

نشر السيناتور الأمريكي توم كوتون، عبر حسابه الرسمي على موقع "إكس"، أن الرجال والنساء في لواء المدفعية الميدانية 142 من ولاية أركنساس يغادرون اليوم إلى الشرق الأوسط".

أضاف كوتون: "أركنساس ممتنة لخدمتهم.. نسأل الله أن يحميهم".

ويواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا حاسمًا ضمن جدول زمني ضيق: تنفيذ تهديده بتدمير البنية التحتية لإيران بدءًا من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، أو تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى لمنح المفاوضات فرصة.

وتكمن أهمية الأمر في أن ترامب هدد بتدمير كل جسر ومحطة كهرباء في إيران بحلول منتصف الليل، ضمن خيارات أخرى قد يكون لها عواقب مدمرة على المدنيين الإيرانيين وتحفز ردود فعل خطيرة في المنطقة، حيث يعمل وسطاء من باكستان ومصر وتركيا على تجنب هذا السيناريو من خلال التوسط لإبرام اتفاق أو على الأقل لإعادة ضبط الوقت، بحسب أكسيوس.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية:"إذا رأى الرئيس أن هناك صفقة تتشكل، فمن المحتمل أن يؤجل التنفيذ، ولكن القرار هو قراره وحده"، بحسب أكسيوس.

