هل يضيع الإحسان إذا قوبل بالجحود؟.. عالم بالأوقاف يجيب

كتب : محمد قادوس

04:22 م 06/04/2026

الدكتور أسامة فخري الجندي

أجاب الدكتور أسامة فخري الجندي، من علماء وزارة الأوقاف، على تساؤل حول ما إذا كان الإحسان قد يضيع إذا لم يجد رد فعل إيجابي من الناس، موضحًا معنى لطيفًا يتعلق بقضاء حوائج الناس، حيث قد ينفق الإنسان أو يساعد أو يُحسن، ولا يجد تقديرًا أو ردًا حسنًا ممن أحسن إليهم.

وأوضح العالم بوزارة الأوقاف، خلال حلقة برنامج "مع الناس"، المذاع على قناة" الناس": أن الله سبحانه وتعالى يقول في كتابه الكريم: "هل جزاء الإحسان إلا الإحسان"، مؤكدًا أن هذه الآية تمثل قانونًا إلهيًا يسري في العقول قبل أن يظهر أثره في الواقع، وأن هذا القانون يعزز في نفس الإنسان الثقة بالله، والطمأنينة، واليقين، والطموح فيما عند الله سبحانه وتعالى.

وأضاف أن الإحسان لا يضيع أبدًا، فقد يضيع عند الناس بسبب الجحود أو النكران أو مقابلة الخير بالإساءة، لكن عند الله لا يضيع شيء، موضحًا أن الإنسان حين يُحسن لا يتعامل مع الناس في الحقيقة، بل يتعامل مع رب الناس، وهو الذي يتولى رد الإحسان.

وأشار إلى أن الله سبحانه وتعالى لا يليق بكرمه أن يرى من عبده إحسانًا ثم لا يرده، بل يرده بما هو أعظم وأبقى وأصفى وأسمى، وليس بالضرورة أن يكون الرد في صورة مادية، بل قد يكون في صور أخرى كرفع بلاء لم يره الإنسان، أو إنارة بصيرته، أو منحه الطمأنينة والسكينة.

وأكد أن على الإنسان في تعامله مع نعم الله أن يلتزم بثلاثة أمور: استقبال النعمة بالشكر قولًا وعملًا، واستخدامها فيما يرضي الله سبحانه وتعالى، وأن يستحي من هذه النعمة فلا يستخدمها فيما لا يرضيه، مشددًا على أن هذه المعاني من أسباب الحفاظ على النعم واستمرارها.

الدكتور أسامة فخري الجندي الإحسان هل جزاء الإحسان إلا الإحسان فعل الخير مساعدة الآخرين

