أكد عمر نائل، مدير العلاقات والتعاقدات الدولية بنادي ريال راسينج، تمسك ناديه بإتمام التعاقد مع بلال عطية، لاعب الأهلي وقائد منتخب مصر للشباب، رغم الإصابة التي تعرض لها مؤخرا.

تصريحات عمر نائل

وقال نائل، في تصريحات مع الإعلامي إبراهيم فايق، إن النادي يتمنى الشفاء العاجل للاعب، موضحا أن التشخيص النهائي للإصابة لم يتحدد بعد، لكنه شدد على أن ذلك لن يؤثر على رغبة راسينج في ضم اللاعب.

وأضاف أن النادي الإسباني ملتزم باتفاقه مع الأهلي واللاعب، حتى في حال ثبوت إصابته بقطع في الرباط الصليبي، مؤكدًا أن بلال يحظى بتقدير كبير داخل النادي، بعد متابعته عن قرب خلال مشاركاته سواء في البطولات الدولية أو مع فريقه.

وأشار إلى أن المركز الطبي في راسينج جاهز لاستقبال اللاعب في أي وقت، موضحا أنه في حال كانت الإصابة قوية، سيتم تأهيله طبيا داخل إسبانيا، نظرا لإيمان النادي بموهبته وقدرته على أن يصبح أحد نجوم المستقبل.

تأجيل توقيع العقود

وكشف نائل عن كواليس الاتفاق، مؤكدًا أن الناديين انتهيا من وضع اللمسات النهائية على الصفقة، وكان من المنتظر إعلانها رسميًا عقب مباراة اليوم، إلا أن توقيع العقود قد يتأجل قليلا للاطمئنان على حالة اللاعب، خاصة بعد تلبية راسينج للمطالب المالية التي حددها الأهلي.

مدة عقد بلال عطية

وفيما يتعلق ببنود التعاقد، أوضح أن العقد يمتد لمدة عامين، مع وجود بند يمنح ريال راسينج أحقية الشراء، بالإضافة إلى نسبة من إعادة البيع لصالح النادي الأهلي مستقبلا.

الخطة الزمنية للاعب بلال عطية

واختتم تصريحاته بالإشارة إلى الخطة الزمنية التي كانت مقررة لانتقال اللاعب، حيث كان من المنتظر وصوله إلى إسبانيا يوم 22 أبريل الجاري، عقب نهاية الدوري، لبدء التدريبات، قبل العودة إلى القاهرة لاستخراج تصريح العمل، مؤكدا أن النادي سيواصل انتظاره لاستكمال إجراءات انتقاله، كما أشار إلى وجود لاعب مصري آخر ضمن خطط التفاوض قريبا.