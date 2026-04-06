أفاد مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس" بأن واشنطن تسلّمت الرد الإيراني على المقترح المطروح لإنهاء الحرب، وهو رد يتضمن 10 بنود.

ووصف المسؤول الأمريكي الرد الإيراني بأنه "متشدد"، مشيراً إلى أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيفتح المجال لتحقيق تقدم نحو تسوية دبلوماسية.

وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران سلّمت ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان، وذلك عقب أسبوعين من المراجعات المكثفة التي جرت على أعلى مستويات القيادة في البلاد، وبحسب الوكالة شددت إيران في ردها المؤلف من عشرة بنود على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار.

وأضافت الوكالة أن الرد يتضمن مجموعة من المطالب الإيرانية، من بينها إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول يضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، إلى جانب إعادة الإعمار ورفع العقوبات.