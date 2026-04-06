واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل

كتب : محمد جعفر

05:54 م 06/04/2026

إيران وأمريكا

أفاد مسؤول أمريكي رفيع لموقع "أكسيوس" بأن واشنطن تسلّمت الرد الإيراني على المقترح المطروح لإنهاء الحرب، وهو رد يتضمن 10 بنود.
ووصف المسؤول الأمريكي الرد الإيراني بأنه "متشدد"، مشيراً إلى أن من غير الواضح حتى الآن ما إذا كان سيفتح المجال لتحقيق تقدم نحو تسوية دبلوماسية.
وفي وقت سابق، ذكرت وكالة الأنباء الإيرانية "إرنا" أن طهران سلّمت ردها على المقترح الأمريكي إلى باكستان، وذلك عقب أسبوعين من المراجعات المكثفة التي جرت على أعلى مستويات القيادة في البلاد، وبحسب الوكالة شددت إيران في ردها المؤلف من عشرة بنود على ضرورة إنهاء الحرب بشكل دائم، وليس الاكتفاء بوقف مؤقت لإطلاق النار.
وأضافت الوكالة أن الرد يتضمن مجموعة من المطالب الإيرانية، من بينها إنهاء الصراعات في المنطقة، ووضع بروتوكول يضمن المرور الآمن عبر مضيق هرمز، إلى جانب إعادة الإعمار ورفع العقوبات.

فيديو قد يعجبك



دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
حوادث وقضايا

دموع الفرح على باب المحكمة.. والدة "طفلة دهشور": الإعدام برد قلبي على بنتي
ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا
شئون عربية و دولية

ترامب: يمكننا القضاء على إيران في ليلة واحدة وقد تكون غدًا

ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين
شئون عربية و دولية

ترامب: فجرنا طائرتي الشحن في إيران لمنع وقوعهما بيد الإيرانيين
"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل
أخبار مصر

"الوطنية للصحافة" تحتفي بقيادات إعلامية بعد تعيينهم في مناصب مهمة - تفاصيل

لمدة 20 ساعة.. قطع المياه عن 5 مناطق في الإسكندرية غدًا
تنظيم الاتصالات يكشف تفاصيل الشريحة المخصصة للأطفال
الحرس الثوري الإيراني يعلن استهداف سفينة هجومية وحاملة مروحيات أمريكية
واشنطن تتسلم رد إيران على مقترح وقف الحرب |تفاصيل
مخالفات البناء.. ما مصير أصحاب نموذج 3 تصالح بعد إنذار السداد العاجل؟
شروط وإجراءات جديدة لإصدار تصاريح العمل للمصريين في الإمارات
دبلوماسي مصري يقترح مبادرة لإيران لإحراج ترامب ونقل الضغوط إلى واشنطن
سعر الذهب اليوم في مصر ينخفض ببداية تعاملات الاثنين
مصدر بالكهرباء يكشف أسباب الانقطاع المؤقت للتيار في القاهرة الجديدة والشروق