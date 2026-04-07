يواجه الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، قرارًا حاسمًا ضمن جدول زمني ضيق: تنفيذ تهديده بتدمير البنية التحتية لإيران بدءًا من الساعة الثامنة مساءً بتوقيت الساحل الشرقي، أو تأجيل الموعد النهائي مرة أخرى لمنح المفاوضات فرصة.

تكمن أهمية الأمر في أن ترامب هدد بتدمير كل جسر ومحطة كهرباء في إيران بحلول منتصف الليل، ضمن خيارات أخرى قد يكون لها عواقب مدمرة على المدنيين الإيرانيين وتحفز ردود فعل خطيرة في المنطقة، إذ يعمل وسطاء من باكستان ومصر وتركيا على تجنب هذا السيناريو من خلال التوسط لإبرام اتفاق أو على الأقل لإعادة ضبط الوقت، بحسب أكسيوس.

قال مسؤول كبير في الإدارة الأمريكية: "إذا رأى الرئيس أن هناك صفقة تتشكل، فمن المحتمل أن يؤجل التنفيذ، ولكن القرار هو قراره وحده"، بحسب أكسيوس.

وبين المسؤولون، أن ترامب قد يكون أكثر الشخصيات تشددًا في إدارته تجاه إيران، بحسب مصدر أمريكي تحدث معه عدة مرات خلال الأيام الأخيرة.

أوضح مسؤول أمريكي آخر، أن الرئيس الأكثر وحشية، مثل كلب مجنون، ملمحًا إلى أن وزير الدفاع ووزير الخارجية الأمريكيين أكثر ميلًا للاعتدال مقارنة به.

وبدأ ترامب باستطلاع آراء مستشاريه حول خطة ضرب المحطات الكهربائية والجسور، سائلًا: "ما رأيكم في يوم البنية التحتية؟"، بحسب أكسيوس.

ويرى فريق ترامب للمفاوضات بما في ذلك نائب الرئيس جيه دي فانس، والمبعوث ستيف ويتكوف، وجاريد كوشنر، أنه يجب محاولة التوصل لاتفاق الآن إذا أمكن.

في الوقت نفسه، يحث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، وقادة السعودية والإمارات، وحلفاؤه السياسيون مثل السيناتور ليندسي غراهام، ترامب، على عدم الموافقة على وقف إطلاق النار إلا إذا قدمت إيران تنازلات حقيقية، مثل إعادة فتح مضيق هرمز أو التنازل عن اليورانيوم عالي التخصيب.

من جانبها، قدمت إيران يوم الاثنين ردًا من 10 نقاط على مقترحات السلام الحالية، ووصفه مسؤول أمريكي بأنه "أقصى حد"، بينما اعتبرت إدارة البيت الأبيض أنه تكتيك تفاوضي وليس رفضًا، وأبلغ الوسطاء البيت الأبيض أنهم يعملون مع الإيرانيين على تعديل الصياغة وإعادة التدقيق، محذرين من أن اتخاذ القرار في إيران بطيء جدًا، ما قد يستدعي تمديد الموعد النهائي، بحسب أكسيوس.

أشار ترامب، خلال مؤتمره الصحفي أمس الاثنين، إلى أن البطء في مداولات الإيرانيين يعيق المفاوضات، مؤكدًا أن القادة الإيرانيين يضطرون لاستخدام الأطفال لنقل الملاحظات ذهابًا وإيابًا، في إشارة إلى طريقة تواصل المرشد الأعلى مجتبى خامنئي مع العالم الخارجي وتوجيه أوامره.

وأوضح "ترامب"، أن المفاوضات تسير "بشكل جيد"، مشددًا على أن الولايات المتحدة لديها "طرف نشط ومستعد على الجانب الآخر" يتفاوض بحسن نية.

وأشار مصدران، إلى أن خطة حملة قصف ضخمة مشتركة بين الولايات المتحدة وإسرائيل لمرافق الطاقة الإيرانية جاهزة للتنفيذ إذا أعطى ترامب الأمر بذلك.

وقال مصدر مقرب من ترامب: "سوف يقبل ترامب الصفقة إذا حصل عليها، لكن من غير الواضح ما إذا كان الإيرانيون مستعدين، وستكون الأوضاع متوترة للغاية حتى الساعة الثامنة مساء الثلاثاء".