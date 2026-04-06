إعلان

ما حكم أداء سُنة المغرب القبلية؟.. الإفتاء توضح

كتب : علي شبل

07:33 م 06/04/2026

دار الإفتاء المصرية

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم أداء ركعتين سنة قبل صلاة المغرب، وهل أداؤهما سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم غير مؤكدة، أم يكره أداؤهما.

كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم سنة المغرب القبلية؟.. لترد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع، ولكنها سنة غير مؤكَّدة، فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ» أخرجه البخاري.

دار الإفتاء أحكام الصلاة حكم سنة المغرب القبلية

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

