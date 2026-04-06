كشفت دار الإفتاء المصرية عن حكم أداء ركعتين سنة قبل صلاة المغرب، وهل أداؤهما سنة مؤكدة عن النبي صلى الله عليه وسلم، أم غير مؤكدة، أم يكره أداؤهما.

كانت الإفتاء تلقت سؤالا من شخص يقول: ما حكم سنة المغرب القبلية؟.. لترد لجنة الفتوى الرئيسة بالدار، موضحة أن صلاة ركعتين قبل المغرب أمر مشروع، ولكنها سنة غير مؤكَّدة، فمَن شاء صلاها ومَن شاء تركها.

واستشهدت اللجنة، في بيان فتواها، بعموم قول النبي صَلَّى اللهُ عَلَيْهِ وآلِهِ وَسَلَّمَ: «بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ. بَيْنَ كُلِّ أَذَانَيْنِ صَلَاةٌ لِمَنْ شَاءَ» أخرجه البخاري.

