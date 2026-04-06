أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على أن ختم شهادة الدبلومة الأمريكية يتم حصريًا من خلال لجنة رسمية داخل ديوان عام الوزارة، مكونة من ممثلين عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى جانب جمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات أو مطالبات بختم الشهادة خارج هذه اللجنة تُعد مخالفة صريحة للضوابط المعتمدة، مؤكدًا أنه لا يحق لأي مدرسة دولية أو جهة أخرى تحصيل رسوم أو مصاريف مقابل هذا الإجراء، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس المخالفة، قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.