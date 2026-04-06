إعلان

قرار حاسم من "التعليم" بشأن شهادات الدبلومة الأمريكية بالمدارس الدولية

كتب : أحمد الجندي

11:07 م 06/04/2026

محمد عبد اللطيف وزير التربية والتعليم

تابعنا على

facebook icon
facebook icon
facebook icon
whatsapp icon
facebook icon

أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، أن الوزارة شددت على أن ختم شهادة الدبلومة الأمريكية يتم حصريًا من خلال لجنة رسمية داخل ديوان عام الوزارة، مكونة من ممثلين عن المركز القومي للامتحانات والتقويم التربوي، إلى جانب جمعية المدارس الدولية والتعليم الخاص.

اقرأ أيضاً: تحذير بشأن طقس الأسبوع المقبل.. الأرصاد تكشف التفاصيل

وأوضحت الوزارة أن أي إجراءات أو مطالبات بختم الشهادة خارج هذه اللجنة تُعد مخالفة صريحة للضوابط المعتمدة، مؤكدًا أنه لا يحق لأي مدرسة دولية أو جهة أخرى تحصيل رسوم أو مصاريف مقابل هذا الإجراء، حيث سيتم اتخاذ إجراءات صارمة ضد المدارس المخالفة، قد تصل إلى وضعها تحت الإشراف المالي والإداري.

لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا

لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا

فيديو قد يعجبك



أحدث الموضوعات

بالتوقيت الأمريكي.. هل يتلاعب "ترامب" بالأسواق؟ (تحليل بالأرقام)
حكايات الناس

بعد إصابته.. ريال راسينج الإسباني يكشف موقفه من ضم بلال عطية
رياضة عربية وعالمية

مي الغيطي تروج لفيلم "The Mummy" في شوارع لوس أنجلوس
زووم

قرار جمهوري بإقرار تعديلات قانون الضريبة العقارية.. حوافز جديدة وتسهيلات
اقتصاد

طقس الساعات المقبلة.. أمطار تصل القاهرة ورعدية على الوجه البحري
أخبار مصر

إعلان

أخبار

المزيد

إعلان

تنسيق المرحلة الثالثة 2025.. الكليات والمعاهد الشاغرة أمام طلاب الثانوية
تفاصيل المصروفات الدراسية للعام الجديد 2026