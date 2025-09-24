لعشاق المغامرات.. أفضل 17 دولة للسفر حول العالم

هل تبحث عن مغامرة جديدة؟ إليك قائمة أفضل 17 مكانًا للسفر حول العالم، حيث تمتزج الطبيعة الخلابة بالثقافات الفريدة والتجارب التي لا تنسى، اكتشف وجهات ستصنع لك ذكريات تدوم مدى الحياة.

ألماتي، كازاخستان

تثبت المناظر الطبيعية الخلابة والمراكز الحضرية الفريدة في آسيا الوسطى أنها ساحرة بشكل خاص، وتتصدر ألماتي، أكبر مدن كازاخستان، هذا المشهد، والتي أصبحت "عاصمة الأناقة" الجديدة في المنطقة إنها واحدة من تلك المدن النادرة التي تمتلك كل شيء حقًا، ومشهد فني وثقافي سريع النمو، وسهولة الوصول إلى بعض المناظر الطبيعية الخلابة غير المستكشفة في العالم، وذلك بفضل موقعها عند قاعدة جبال تيان شان، وفقًا لـcnn.

جزر أندامان ونيكوبار، الهند

تقع هذه الولاية الهندية الاتحادية على الجانب الآخر من خليج البنغال، ولطالما كانت زيارتها صعبة للغاية لدرجة أن معظم الهنود لم يزوروها قط، قد يبدأ هذا الوضع بالتغير مع انطلاق أول رحلة ركاب دولية منتظمة.

كمنيتس، ألمانيا

أُعيدت تسمية هذه المدينة الألمانية الشرقية سابقًا باسم مدينة كارل ماركس، وأشهر معلم فيها هو رأس برونزي ضخم، يعد "ثاني أكبر تمثال نصفي في العالم"، للفيلسوف الذي عاش في القرن التاسع عشر، شيد هذا التمثال المهيب عام 1971، ويذكر بتاريخ كيمنتس العريق، ولطالما كان وجهة سياحية رئيسية، مع ذلك، لم يزر ماركس هذه المدينة قط في حياته.

مسارات المشي في إنجلترا

تتقاطع في الريف الإنجليزي أنواع مختلفة من مسارات المشاة والطرق المخصصة لركوب الخيل والطرق الفرعية، وقد سلكها البشر منذ القدم، الوصول إليها مكرس بقانون صدر قبل ما يزيد قليلاً عن 75 عامًا، هذا يعني أنه بغض النظر عن مالك الأرض، عادةً ما يكون هناك مسار معلم، وستظل بعض من أروع المناظر الطبيعية في العالم مفتوحةً للجميع.

غدانسك، بولندا

ربما تشتهر غدانسك بكونها المكان الذي انطلقت منه الحرب العالمية الثانية رسميًا، ومهد حركة التضامن التي لعبت دورًا هامًا في انهيار الشيوعية في بولندا، لكن لهذه المدينة الساحلية، الواقعة على ساحل بحر البلطيق، أهمية أكبر بكثير من ارتباطها بلحظات تاريخية مفصلية.

جيلجيت بالتستان، باكستان

في سبعينيات القرن الماضي، كانت باكستان وجهة سياحية رائجة لعشاق المغامرة، وكانت مناظرها الجبلية الخلابة محطة رئيسية على طريق "درب الهيبيز" البري من أوروبا إلى جنوب آسيا، لكن عقودًا من عدم الاستقرار السياسي أنهت هذا الوضع، لكن تلك القمم الجبلية الرائعة لم تختف.

القطارات الإيطالية

يترقب عشاق الفخامة إطلاق قطار "لا دولتشي فيتا أورينت إكسبريس"، وهو قطار فائق الفخامة سيجوب أنحاء إيطاليا ابتداءً من أبريل، بثمانية مسارات، تشمل المسارات مسارات البندقية وتوسكانا الشهيرة، وصولاً إلى مناطق أقل شهرة في جنوب إيطاليا، بما في ذلك أبروتسو وبازيليكاتا "مسار أحجار ماتيرا الخالدة"، بالإضافة إلى رحلة من صقلية إلى روما ذهابا وإيابا.

جبال كاتشار، تركيا

تقع هذه السلسلة الجبلية الساحلية، التي تمتد لألف كيلومتر، في شمال شرق تركيا، بين البحر الأسود وجورجيا، بفضل مناخ جبال كاتشار المعتدل والرطب، تشكل هذه المنطقة جنة جبلية زاخرة بالتنوع البيولوجي.

كانساي، اليابان

تستضيف أوساكا معرض إكسبو 2025 من أبريل إلى أكتوبر، ولأنها ثاني أكبر مدينة في اليابان، تحظى بشعبية كبيرة لدى السياح الدوليين، استفيدوا من شبكة السكك الحديدية الممتازة في البلاد للتوسع واستكشاف المزيد من منطقة كانساي، التي تتألف من عشر محافظات في جنوب وسط اليابان.

ميندوزا، الأرجنتين

ويعتبر مالبك من أشهرها، تشتهر هذه المدينة العالمية أيضًا بمطاعمها ومنتجعاتها الصحية عالمية المستوى، وشوارعها المزينة بالأشجار، وسمائها المشمسة، المناظر الطبيعية هنا خلابة، حيث تشكل جبال الأنديز الشاهقة خلفيةً رائعة للمدينة، إذا لم يكن النبيذ مفضلك، فلديك طرق أخرى للاسترخاء.

نوك، جرينلاند

أصبحت المناظر الطبيعية الوعرة والحياة البرية المذهلة في جرينلاند أكثر سهولة مؤخرًا بفضل افتتاح مطار نوك الدولي، يضم هذا المطار، الذي تم تجديده في عاصمة جرينلاند، مدرجًا بطول 2200 متر (7217 قدمًا)، مما يسمح للطائرات الأكبر حجمًا بالهبوط في المنطقة الدنماركية الواقعة في القطب الشمالي لأول مرة، هذا الصيف، ستسير شركة يونايتد إيرلاينز أول رحلة مباشرة من الولايات المتحدة إلى جرينلاند، حيث ستهبط في نوك.

أوزاركس، الولايات المتحدة الأمريكية

تضاريس وعرة، وشلالات، ومنحدرات نهرية، وكهوف، ومنحدرات - ليست من المعالم الجغرافية التي يتوقعها الناس عادة في جنوب وسط الولايات المتحدة، لكن هذه المعالم وغيرها تنتظر زوار جبال أوزارك الخلابة في أركنساس وميسوري.

الرباط، المغرب

مراكش، الصويرة، فاس، وحتى الدار البيضاء في حين أن المغرب يتصدر قوائم سفر الكثيرين باستمرار، إلا أن الرباط، العاصمة الحديثة، نادرًا ما تكون ضمن هذه القائمة، افتتاح فندق فور سيزونز الرباط الجديد في قصر البحر وافتتاح المسرح الملكي ، الذي صممته المهندسة المعمارية الراحلة زها حديد.

رومانيا

لم يبق في أوروبا الكثير من الأماكن التي لا تزال تحتفظ بتلك الأجواء الجذابة، لكن رومانيا تضاهيها في ذلك، إنها نعمة في عصر السياحة المفرطة، فهذه دولة تجمع كل شيء، من منتجعات البحر الأسود الشاطئية إلى روعة جبال الكاربات الأخاذة، ويقال إنها تسعى إلى زيادة أعداد زوارها بشكل مستدام.

سان فرانسيسكو دي كامبيتشي، المكسيك

إذا زرت المدن الكبرى (مكسيكو سيتي، غوادالاخارا)، والمنتجعات (كابو، كوزوميل)، وأماكن إقامة المغتربين (سان ميغيل دي أليندي، بحيرة تشابالا)، فقد ترغب بزيارة المكسيك من منظور مختلف، وهنا يأتي دور سان فرانسيسكو دي كامبيتشي.

تاوبو، نيوزيلندا

تحظى الجزيرة الجنوبية في نيوزيلندا باهتمام أكبر فيما يتعلق بجمالها الطبيعي، لكن المسافرين إلى الجزيرة الشمالية الباحثين عن مناظر طبيعية خلابة، لا داعي للبحث أبعد من تاوبو.

جزيرة فانكوفر، كندا

تعد المناظر الطبيعية البرية غير المروضة وانفجارات الأزهار المزهرة مجرد بعض من عوامل الجذب الطبيعية في جزيرة فانكوفر، تقع هذه الجزيرة، في المحيط الهادئ يمكن لهواة الرحلات ذوي الخبرة خوض غمار مسار الساحل الغربي في المنتزه، وللاستمتاع بالمزيد من وسائل الراحة شمالاً حول وحدة لونغ بيتش التابعة للمنتزه، تنتشر النزل على طول الساحل بين مدينتي أوكلوليت وتوفينو الهادئتين، تعد هذه النزل نقاط انطلاق لرحلات استكشاف الحياة البرية.

