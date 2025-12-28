أخطر 5 طرق في العالم.. يعبرها الناس يوميا

في جميع بقاع العالم توجد طرق تشتهر بخطورتها الشديدة، ومع ذلك يعبرها الناس يوميا نتيجة لضرورة التنقل أو لأنها شريان حياة.

طريق يونجاس

يعرف هذا الطريق باسم "طريق الموت" هو يمتد بين العاصمة لاباز وقرى يونجاس الجبلية وفقا لموقع "internationaldriversassociation".

يتسم بكون ضيقا للغاية، يعلوه الضباب غالبا، وعلى جانبيه منحدرات حادة يمكن أن تصل إلى آلاف الأقدام، ومع ذلك يمر به المركبات والباصات اليومية لسكان المنطقة.

طريق جووليانج

شق قرويون هذا الطريق داخل الجبل ليربط قريتهم بالعالم الخارجي، لكنه يظل ضيقا جدا، بدون حواجز أمان في كثير من أجزائه، ومنحدراته تكشف أعماق الوديان، ومع ذلك يعبره السكان المحليون والسياح بصعوبة.

طريق كاراكورام في باكستان

يمتد هذا الطريق السريع عبر جبال كاراكورام العالية، من أعلى الطرق المعبدة في العالم.

بالرغم من المناظر الخلابة، إلا أنه يعاني من مخاطر الانهيارات الصخرية والثلجية والضباب الذي يحجب الرؤية، ويظل مسارا يوميا لسكان المناطق والناقلات التجارية.

طريق دالتون في ألاسكا، الولايات المتحدة

يمتد هذا الطريق لمسافات طويلة في مناطق نائية جدا حيث الثلوج والجليد والرياح القوية.

قلة الخدمات وضحالة السطح تجعلان القيادة عليه مخاطرة كبيرة، لكنه يظل الطريق الوحيد الذي يصل إلى مجتمعات وعمال النفط.

طريق روثانغ باس في لهند

يمر هذا الطريق عبر جبال الهيمالايا العالية، ويستخدمه السكان المحليون والسياح على حد سواء، لكنه يعاني من الثلوج والانهيارات الجليدية المفاجئة، ما يجعل الرحلة اليومية عليه مليئة بالتحديات رغم أهميته في ربط المناطق.